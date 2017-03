Hàng tỷ đồng của dự án phân loại chất thải rắn “trôi sông”

Cảnh báo nguy hại từ hóa chất sinh hoạt Nhiều loại thuốc trừ sâu không thể loại bỏ ra khỏi cơ thể theo đường tiêu hóa mà tích lũy trong các mô mỡ và có liên quan đến các bệnh về suy giảm chức năng. Sơn, pin, chất tẩy rửa nhà tắm, dung môi, thuốc bảo vệ thực vật, dầu nhớt, dung môi pha loãng sơn, thuốc uống theo toa của bác sĩ... luôn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người nếu không được sử dụng, lưu trữ và thải bỏ đúng cách. Những thành phần không sử dụng của các sản phẩm gia dụng nguy hiểm thường bị đổ xuống đất, dội xuống cống hoặc quăng vào thùng rác. Các hóa chất có thể làm độc đất, không khí và nước. Cuối cùng, chúng đi vào thực phẩm và nước cung cấp cho con người, thực vật và động vật. Do đó, các loại rác thải nguy hại từ sản phẩm gia dụng cần phải được thải bỏ một cách an toàn. Ngoài ra, các sản phẩm phải được tồn trữ an toàn, để ngoài tầm tay trẻ em và bất kỳ ai có thể bị ảnh hưởng xấu do nhầm lẫn trong cách sử dụng. Thạc sĩ ĐỖ HOÀNG OANH