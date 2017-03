Hào hứng mua đầu thu VTC trong dịp “Cơn lốc khuyến mãi” kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

Phí thuê bao cực “hấp dẫn”

VTC luôn được coi là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực truyền hình số độ nét cao, và công nghiệp nội dung số với tầm nhìn chiến lược lấy yếu tố “khách hàng và xã hội” làm trọng tâm. Bên cạnh việc phát triển nội dung đặc sắc, VTC tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng, tiên phong ứng dụng công nghệ mới. Phát triển dựa trên các yếu tố nền tảng đó nên VTC luôn nhận được sự tin tưởng và chọn dùng của đông đảo khách hàng trên toàn quốc.

Đặc biệt một trong những lý do khiến khách hàng ngay lập tức dễ chọn VTC bởi phí đầu tư ban đầu và phí thuê bao để xem dịch vụ truyền hình độ nét cao HD của VTC rất hợp lý so với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình khác. Chỉ 1.590.000 đ khách hàng đã sở hữu ngay trọn bộ thu VTC HD xem lên tới 15 kênh HD, 105 kênh truyền hình đặc sắc đều là những kênh truyền hình được yêu thích nhất trong nước và quốc tế như: VTC1 HD, VTC HD2, VTC HD3, VTC HD thể thao, ITV HD, Fox Sports Plus HD, Star Movies HD, AXN HD, HBO HD, Discovery HD, Fashion HD, Disney, WarnerTV HD, VTV3 HD, VTV6HD…. Phí đầu tư đã hấp dẫn, phí thuê bao lại thật tiết kiệm với chỉ 3.300 đồng/ngày.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể lựa chọn một sản phẩm truyền hình độ nét tiêu chuẩn khác của VTC là đầu thu VTC SH9 chỉ 990.000 đồng là có thể sở hữu ngay trọn bộ đầu thu công nghệ DVB S2, Mpeg 4 với mức phí thuê bao cực hấp dẫn chỉ 60.000 đ/ tháng. Sau khi hết hạn thuê bao, khách hàng vẫn tiếp tục xem miễn phí hơn 60 kênh truyền hình hoặc có thể chuyển đổi sang đầu thu vệ tinh VTC HD để xem được 15 kênh HD với chi phí hỗ trợ thu rất hợp lý từ VTC. Việc chuyển đổi này rất linh hoạt cho khách hàng. Đây là sự khác biệt của VTC so với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền khác tại Việt Nam.

Khuyến mãi “siêu khủng”

Ngoài chi phí ban đầu hay phí thuê bao hấp dẫn cùng nội dung chương trình đa dạng phong phú, nhiều kênh đặc sắc cho mọi lứa tuổi trong gia đình, VTC còn luôn làm hài lòng khách hàng với nhiều chương trình khuyến mãi “siêu khủng”.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, từ nay đến 30/9/2014, khách hàng Đăng ký mua mới bộ thiết bị hoặc Gia hạn các gói kênh VTC HD và VTC SD sẽ được tặng đến 90 ngày sử dụng gói kênh VTC và 60 ngày gói 12 kênh HTV.

Những ngày nghỉ của dịp Quốc khánh 2/9, cả gia đình sẽ cùng tận hưởng một không gian giải trí tại nhà với hàng loạt nội dung hấp dẫn, đặc sắc dành riêng cho dịp lễ. Chương trình khuyến mãi “siêu khủng” này hứa hẹn sẽ tạo nên cú hích với những người tiêu dùng đang muốn sở hữu cho gia đình những sản phẩm dịch vụ truyền hình độ nét cao và độ nét tiêu chuẩn của Truyền hình số vệ tinh VTC

Bộ thu VTC HD hoặc VTC SH9 được cung cấp tại các Đại lý và Showroom trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Tổng đài Hỗ trợ khách hàng 1900 1530 nhánh 1 hoặc Website: www.truyenhinhso.vtc.vn.