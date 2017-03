Hãy bảo vệ gan - “trái tim thứ hai của cơ thể”

Bệnh gan, bệnh hiểm nghèo!

Vì vậy, người ta đã ví gan như một “trái tim thứ hai”. Đặc biệt, gan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng và phức tạp như: hoạt hóa vitamine; cân bằng hormon; xử lý hóa học đối với các chất như đường, mỡ và protein, giúp cho các cơ quan trong cơ thể dễ dàng hấp thụ. Chính vì gan vừa là kho dự trữ dinh dưỡng, vừa là cơ quan thải độc quan trọng của cơ thể nên người ta còn ví gan như một phòng thí nghiệm hóa học tối tân và tinh vi.

Tại gan, toàn bộ quá trình hóa học xảy ra rất mạnh mẽ để duy trì sự sống. Với quá trình hóa học đó, gan đóng vai trò chính yếu trong việc loại bỏ khỏi máu các chất độc hại được sản sinh từ ruột hay nội sinh (do cơ thể tạo ra). Sau đó chuyển hóa chúng thành những chất mà cơ thể có thể dễ dàng loại bỏ. Do đó, nếu chức năng gan bị suy yếu do sự tổn thương của tế bào gan gây ra thì sẽ ảnh hưởng xấu đến các cơ quan khác trong cơ thể. Cho nên, một khi đã mắc bệnh về gan tức là đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhậu nhẹt - thủ phạm chính

Sau mỗi ngày làm việc, đàn ông thường có tật nhậu với thói quen huynh đệ ngồi nhậu phải cạn tới ly cuối cùng mới là “thâm giao”. Đây chính là lý do đã kéo dài được “cuộc nhậu” nhưng đây cũng chính lý do đã biến rượu bia trên bàn nhậu thành một thứ vũ khí giết hại tế bào gan.

Có ba loại rối loạn gan liên quan đến rượu bia, đó là: gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Trong đó, xơ gan là giai đoạn cuối của các tổn thương tế bào gan. Khi gan đã bị xơ hóa nghĩa là các tế bào gan sau khi bị tổn thương không thể được tái tạo mà bị thay thế bằng những mô sẹo. Chính điều đó đã làm suy giảm chức năng gan và gây ra hàng loạt rối loạn nghiêm trọng khác trong cơ thể. Tất nhiên, xơ gan không chỉ do nghiện rượu bia mà còn do nhiều tác nhân khác gây ra như viêm gan và nhiều loại vi-rút. Nhưng trong số những người bị xơ gan, thậm chí dẫn đến chết thì có quá nửa trong số đó là người nghiện rượu bia. Theo thống kê, xơ gan là nguyên nhân gây chết đứng hàng thứ tư ở những người trong độ tuổi 25-44.

Các triệu chứng của bệnh gan

Da và lòng trắng (củng mạc) mắt vàng. Dấu hiệu này gọi là hoàng đản, đây thường là dấu hiệu đầu tiên và đôi khi là dấu hiệu duy nhất của bệnh gan. Nước tiểu sậm màu, phân vàng hoặc bạc màu, chán ăn, đau bụng. Xuất huyết tiêu hóa có thể xuất hiện khi các bệnh gan gây ra tắc nghẽn dòng máu qua gan dẫn tới nôn ra máu, đi ngoài (cầu) phân đen hoặc có máu. Bệnh gan có thể gây ra bụng báng (cổ trướng) do ứ đọng dịch trong khoang ổ bụng, ngứa kéo dài và lan rộng hoặc thay đổi cân nặng bất thường (trọng lượng cơ thể tăng hoặc giảm quá 5% trong vòng 1-2 tháng). Rối loạn giấc ngủ, tâm thần, mệt mỏi hoặc giảm khả năng chịu đựng, mất sự ham muốn và khả năng tình dục..., nặng nhất là hôn mê do sự ứ đọng các chất độc trong cơ thể gây ra tổn thương chức năng của não bộ.

Giải pháp mới giúp bảo vệ, cải thiện gan

Việc điều trị đến nay vẫn chưa có phương pháp triệt để, chủ yếu là hỗ trợ bằng một chế độ ăn cân đối, kiêng rượu, lợi tiểu và bổ sung vitamine. đi khám ngay nếu bạn phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu hay triệu chứng nào của bệnh gan. Đặc biệt cần thiết phải bảo vệ tế bào gan càng sớm càng tốt, thậm chí ngay cả trong những trường hợp tổn thương chưa có các dấu hiệu bệnh lý.

Linh chi là một loại thuốc quý trong kho tàng Đông dược, được mệnh danh là “tiên thảo”. Các cuốn “Thần nông bản thảo” đời Đông Hán và “Bản thảo cương mục” của vị danh y nổi tiếng Lý Thời Trân cách đây 2.000 năm đã ghi lại đầy đủ tác dụng tuyệt vời của linh chi trong việc giải độc bảo vệ, phòng chống các tác nhân gây tổn thương tế bào gan, tăng cường chức năng gan.

Mới đây, Tập đoàn Dược phẩm Tasly đã nghiên cứu, phát hiện tính năng quý giá của bào tử linh chi vượt trội hơn rất nhiều so với linh chi nguyên cây. Trong đó, việc thu thập bột bào tử linh chi trong môi trường tự nhiên hết sức khó khăn, khoảng 1.000 kg linh chi nguyên cây mới có được 1 kg bột bào tử linh chi.

