Hãy đến với “Lễ hội Ý năm 2010” tại TP.HCM

Nhằm giới thiệu một số đặc điểm nổi bật của nước Ý đến bạn bè Việt Nam thông qua các lễ hội và giải trí, Thương vụ Ý tại TP.HCM và các doanh nghiệp Ý tại Việt Nam tổ chức chương trình Lễ hội Ý 2010 tại TP.HCM từ ngày 18-6 đến hết tháng 8. Lễ hội lần này sẽ diễn ra các sự kiện như triển lãm rượu vang chất lượng cao, cuộc thi quán quân pha chế cà phê Lavazza, các sự kiện thực phẩm Fiordelisi, hội thảo về những nguyên vật liệu cho thiết kế nội thất...

Một trong những sự kiện hấp dẫn đó là “Triển lãm rượu vang” do Văn phòng Thương vụ Ý, Pháp và Tây Ban Nha cùng tổ chức tại khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn. Sự kiện này sẽ là một buổi giới thiệu tiệc pha chế và thưởng thức rượu của 11 nhà sản xuất rượu đến từ nước Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó là khóa huấn luyện kiến thức và lắp đặt an toàn hệ thống máy nước nóng của Tập đoàn Ariston Thermo cho các đối tác và người tiêu dùng. Sau đó, sự kiện này sẽ tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng và Hội An (tháng 8).

Cuộc thi pha chế cà phê diễn ra tại khách sạn Caravelle, TP.HCM.

Đặc biệt, lễ hội còn có chương trình “Chuyên gia ẩm thực Ý” do Công ty Fiordelisi giới thiệu các món ăn truyền thống Ý (giữa tháng 7) sẽ mang đến cho mọi người nhiều trải nghiệm mới lạ về nền ẩm thực phong phú và đa dạng của đất nước hình chiếc ủng. Cũng trong dịp này, các chuyên gia ẩm thực Ý sẽ biểu diễn cách chế biến những món ăn làm từ hoa quả (được phơi khô hoàn toàn và không hoàn toàn), chủ yếu là cà chua... Ngoài ra, khách hàng đến với lễ hội sẽ được thưởng thức các món ăn Ý và nhận được sổ tay giới thiệu các công thức nấu những món ăn Ý.

Chương trình lễ hội Ý tổ chức cuộc thi quán quân pha chế cà phê Lavazza, diễn ra tại khách sạn Caravelle, trong đó ứng viên là người hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và quán cà phê. Mỗi người tham gia cuộc thi phải pha bốn ly cà phê espresso, bốn capuchino và bốn loại thức uống khác được pha chế từ cà phê Lavazza. Giải thưởng gồm: Giải nhất 10 triệu đồng, giải nhì 5 triệu đồng và giải ba 2 triệu đồng.

