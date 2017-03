Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Trong khi đại đa số người lớn luôn chấp hành tốt quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm thì tỉ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em lại ở mức báo động. Vì vậy, Quỹ Phòng, chống Thương vong châu Á (AIP), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ GD&ĐT, Cục Cảnh sát giao thông đường sắt - đường bộ đã phát động, triển khai chiến dịch “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm”, kéo dài ba năm, bắt đầu từ giữa tháng 11-2010.

Trên tinh thần hưởng ứng chương trình “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm”, từ ngày 26-2 đến 12-3, hệ thống Siêu thị Big C đã triển khai chương trình “Vì an toàn trẻ em” trên toàn hệ thống Siêu thị Big C.

Sau tết, thời điểm các em học sinh trở lại trường lớp, đến bất kỳ Siêu thị Big C nào trên toàn quốc, khách hàng, trong đó đa phần là các bậc phụ huynh có con em, cháu đang độ tuổi đến trường cũng được cung cấp thông tin về lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ, chị Nguyễn Thị Lan (Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM) cho biết: “Việc đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ em rất đơn giản và thực sự hữu ích cho các cháu nhưng không phải lúc nào mọi người cũng ý thức được điều này”.

Chị Hồng Hà, quận Tân Bình, đứng kế bên cho hay: “Tôi rất hoan nghênh việc giảm giá 50% cho một số mũ bảo hiểm cho trẻ em. Trong thời kỳ bão giá như hiện nay, tiết kiệm được đồng nào tốt đồng đó. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có, tôi tranh thủ mua luôn cho cả hai đứa nhỏ”.

Theo thống kê, đội mũ bảo hiểm đúng cách giúp giảm 69% nguy cơ bị chấn thương sọ não và 42% nguy cơ tử vong. Tỉ lệ này đúng với mọi lứa tuổi, bao gồm cả trẻ em. “Big C hy vọng những nỗ lực trên sẽ góp phần cùng cộng đồng giảm thiểu tối đa những nguy cơ thương tật đáng tiếc cho trẻ em khi tham gia giao thông, góp phần cộng hưởng vào thành công của chiến dịch “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm” - bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Big C, chia sẻ.

Chiến dịch “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm” đã đi được một chặng đường và nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của đông đảo khách hàng, phụ huynh. Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy tiếp tục chung tay góp phần vì sự an toàn cao nhất cho mỗi chuyến hành trình của trẻ em.

NHẬT LINH