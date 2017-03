Hãy nhường đường cho bé

Chương trình nhằm cải thiện môi trường an toàn giao thông trong và xung quanh nhà trường, đồng thời giáo dục cho học sinh tiểu học kiến thức và kỹ năng đi bộ an toàn để tự bảo vệ chính mình. Việt Nam là quốc gia thứ tám phát động chương trình “Bé đi bộ an toàn” của Tổ chức An toàn cho trẻ em toàn cầu do FedEx tài trợ.

Lễ triển khai dự án được tổ chức tại Trường Tiểu học Phạm Văn Hai (Bình Chánh), một trong bốn trường tiểu học được chọn để triển khai chương trình. Ba trường tiểu học còn lại gồm trường Cầu Xáng (Bình Chánh), trường Kim Đồng (quận 6) và trường Phú Thọ Hòa (Tân Bình).

Các học sinh tiểu học với “bàn tay phản quang” dùng để sử dụng khi qua đường.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, ở Việt Nam, tai nạn giao thông đứng thứ hai trong số các nguyên nhân gây ra cái chết ở trẻ em (sau đuối nước). Theo số liệu của Bộ GTVT, trong tám tháng đầu năm 2009, đã có gần 7.700 trường hợp chết do tai nạn giao thông đường bộ, trong đó tỉ lệ trẻ em chiếm đến 40%. Vì vậy, giáo dục cách đi bộ, qua đường an toàn và đúng cách song song với cải thiện một phần cơ sở hạ tầng xung quanh trường học, chương trình “Bé đi bộ an toàn” sẽ góp phần phòng chống tai nạn và bảo vệ mạng sống cho các em.

Với ba nội dung: cải tiến kỹ thuật, giáo dục đi bộ an toàn và thực hiện các biện pháp cưỡng chế với sự tham gia của chính quyền địa phương và các tình nguyện viên từ FedEx, chương trình tạo dựng một môi trường an toàn bền vững cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh khi đi bộ đến trường và về nhà. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh năm bước cơ bản trước khi qua đường dành cho bé, gồm: dừng lại sát mép đường, quan sát, lắng tai nghe, suy nghĩ và cuối cùng là khẩn trương qua đường, không đùa giỡn.

Ngoài ra, chương trình còn cung cấp các tài liệu và giáo cụ hỗ trợ giảng dạy đi bộ an toàn cho toàn bộ học sinh và giáo viên như tài liệu hướng dẫn đi bộ an toàn, sa bàn đường phố, bàn tay nhựa phản quang song hành cùng các em đi bộ qua đường. Đặc biệt, lắp đặt thiết bị góc an toàn giao thông với bộ đèn tín hiệu mô phỏng ngã tư đường phố ngay trong sân trường nhằm giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về đi bộ an toàn thông qua việc học và chơi.

Chương trình “Bé đi bộ an toàn” (Walk This Way) do Safe Kids toàn cầu và FedEx thành lập tại Mỹ từ năm 1999. Chương trình đã thực hiện với hơn một triệu học sinh tại hàng ngàn trường học ở Brazil, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines và Mỹ. Đây là một chương trình đa phương diện, bao gồm giáo dục, các hoạt động cải thiện không gian đi bộ an toàn cho trẻ em; các nghiên cứu cũng như các hoạt động cưỡng chế nhằm đẩy mạnh sự an toàn cho trẻ em đi bộ.

