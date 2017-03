Hệ thống kho lạnh - Nơi tin cậy cho hàng nông lâm thủy sản

với phương châm “Cung cấp dịch vụ hàng đầu với chất lượng tốt nhất” luôn được khách hàng tin tưởng.

Từ tháng 6-2012, kho lạnh Miền Tây được cơ quan Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ - NAFIQAD và Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng VI - NAFIQAD Branch VI cấp “giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản - Code KL 764”. Do đó, nông lâm thủy sản của khách hàng ký gửi tại kho được NAFIQAD Branch VI kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm ngay tại kho lạnh Miền Tây và cấp “giấy chứng nhận chất lượng - Health Certificate” trước khi xuất khẩu thay vì kiểm tra tại nhà máy của khách hàng. Qua đó, góp phần giảm chi phí giá thành và thời gian vận chuyển của khách hàng.





Một góc hệ thống kho lạnh WESTVINA.

So với các hệ thống kho lạnh ở vùng ĐBSCL thì đây là một kho lạnh có quy mô lớn, với trang thiết bị, công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Tại hệ thống kho lạnh này, hệ thống kệ, giá gác trong kho hoàn chỉnh, thiết kế an toàn, tiện lợi, trang bị cửa màn chắn cho các phòng lạnh, không gian sạch sẽ, thông thoáng, toàn bộ các kho đều được trang bị hệ thống PCCC và báo cháy tự động, hệ thống nhiệt và chiếu sáng tốt, nhiệt độ luôn đảm bảo từ -18oC đến -25oC, kiểm soát nhiệt độ tự động. Bên cạnh đó, kho lạnh áp dụng nguyên tắc an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, trang bị máy phát điện công suất lớn cho tất cả hệ thống làm lạnh, đảm bảo cấp điện 24/24 cho toàn bộ hệ thống kho lạnh, diện tích dùng cho bốc dỡ hàng hóa rộng rãi, cửa tiếp nhận hàng bằng thang cửa tự động. Hơn thế, WESTVINA còn ký kết hợp đồng bảo hiểm cho hàng hóa của khách hàng lưu trữ trong kho cho mọi tình huống xảy ra nhằm đảm bảo cho khách hàng luôn an tâm khi ký gửi hàng hóa tại kho.

“Hơn ba năm làm dịch vụ cho thuê kho lạnh trữ hàng, kết hợp dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, đóng gói lại, tái cấp đông, vận tải hàng hóa đến tận cảng… kho lạnh Miền Tây là địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản ở Cần Thơ và ĐBSCL” - ông Bùi Đăng Trung, Phó Giám đốc WESTVINA, cho biết.

HẢI ĐĂNG