- GS Mạc Đường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.HCM, trăn trở chia sẻ.

Ngày nay khi việc tiếp cận với thông tin ngày càng dễ dàng, bên cạnh những thông tin tích cực, những mảng đen của xã hội cũng được bộc lộ rõ nét và lan truyền nhanh hơn bao giờ hết. Ông Minh Thanh, một người cao tuổi ở phường Bến Nghé (quận 1), cho biết: “Làm sao mà bây giờ cứ mở tờ báo ra là những tin tức đau lòng lại xuất hiện với tần suất ngày càng cao: Con mắng chửi, bỏ đói cha mẹ; cha mẹ, con cái anh em đưa nhau ra tòa vì tranh chấp tài sản; trẻ em vị thành niên bị hãm hiếp đến chết; người yêu hãm hại lẫn nhau, thanh niên cuồng sát giết người, giới trẻ cuồng nhiệt với văn hóa ngoại, vợ chồng phản bội, nghi ngờ lẫn nhau… Cuộc sống ngày càng tất bật thì con người ta ngày càng xa nhau hơn”.

Ngay như những nước phát triển nhất ở khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… cũng đang phải đối mặt với một thế hệ trẻ với cái nhìn lệch lạc, cực đoan về cuộc sống và cộng đồng đang phải nhìn nhận, xem xét một cách nghiêm túc khi tìm giải pháp hướng giới trẻ tìm về những giá trị cơ bản của đạo đức con người. Lấy đó làm kim chỉ nam hướng tới một cuộc sống tích cực và hạnh phúc, góp phần giải quyết những xung đột, mâu thuẫn trong xã hội.

“Hiếu nghĩa tình thâm” - thông điệp từ cuộc sống

Với người Việt Nam, tiền nhân từ ngàn xưa đã rất biết quý trọng chữ hiếu-nghĩa, vì thế mà hiếu-nghĩa đã trở thành truyền thống đạo lý của cha ông ta. Ông cha ta quan niệm, hiếu-nghĩa một khi đã ngấm sâu vào lòng người thì phúc không bao giờ hết. Tình thâm cũng là một giá trị cao đẹp khác của cuộc sống. Gia đình có hưng thịnh thì xã hội mới hưng thịnh. Tình anh em, tình họ hàng gia tộc có gắn kết bền vững thì mới xây dựng được đại đoàn kết dân tộc. Tình thâm cho con người một sức mạnh vô hình, hòa nhập thành một sức mạnh tổng hợp tạo nên sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng hướng tới một cuộc sống tươi đẹp và phát triển. Gắn kết tình thâm cũng là một trong những tiêu chí quan trọng của các họ tộc hiện nay, làm sao để xây dựng nét văn hóa của họ tộc để con cháu noi theo. Chúng ta mong muốn con cháu Việt thấm nhuần tư tưởng này để hướng tới một nền tảng xã hội vững chắc và phát triển.

An viên Vĩnh Hằng và hoạt động hướng về cộng đồng

“Hiếu nghĩa tình thâm” cũng chính là chương trình nằm trong các hoạt độngthường xuyên “Hướng về nguồn cội” do DonaCoop chủ đầu tư dự án An viên Vĩnh Hằng tổ chức nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu - 2012.

Theo đó, chủ đầu tư DonaCoop sẽ tổ chức lễ cầu siêu vào ngày 9-9-2012 tại An viên Vĩnh Hằng dành cho các vong linh anh hùng liệt sĩ, các vong linh an táng tại An viên Vĩnh Hằng có quy mô lớn với sự tham dự của hàng trăm tăng ni, Phật tử đến từ các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và nhiều hoạt động ý nghĩa khác hướng tới cộng đồng, hướng về nguồn cội với kỳ vọng các thế hệ con cháu luôn nhớ đến ông bà, tổ tiên và thể hiện những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống. Chương trình “Hiếu nghĩa tình thâm” còn mang đến cơ hội chưa từng có dành cho các cá nhân, gia đình, họ tộc và quý gia đình Phật tử với nhiều chính sách ưu đãi lớn.

Được biết An viên Vĩnh Hằng là dự án công viên nghĩa trang tại Đồng Nai có quy mô 116 ha. An viên Vĩnh Hằng sở hữu một địa thế phong thủy vào loại bậc nhất, hiếm có đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1-2012. An viên Vĩnh Hằng được đánh giá là mô hình công viên nghĩa trang hiện đại bậc nhất Việt Nam. Và chương trình “Hiếu nghĩa tình thâm” là chương trình nhiều ý nghĩa khẳng định nét văn hóa Việt trong mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu 2012.

PHƯƠNG DIỆU