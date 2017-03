Hỗ trợ hiệu quả trong điều trị khớp xương

Hiện nay người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các loại thực phẩm chức năng (TPCN), nhất là các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, thiên nhiên. Tuy nhiên, thị trường hiện nay có nhiều loại TPCN khiến người tiêu dùng rất khó khăn lựa chọn một sản phẩm phù hợp. Về vấn đề này, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV TM-DV-XNK Thạnh Vinh.

. Thưa bà, dựa trên những tiêu chí nào để người tiêu dùng lựa chọn một loại TPCN phù hợp với sức khỏe của mình?







Bà Nguyễn Thị Thạnh,

Giám đốc Công ty

TNHH MTV TM-DV-XNK Thạnh Vinh.



+ Người tiêu dùng thường tìm đến các loại TPCN như một giải pháp mang lại lợi ích về dinh dưỡng, phòng chống bệnh tật, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Một số chị em phụ nữ còn xem TPCN là một trong những liệu pháp hiệu quả hỗ trợ làm đẹp, cải thiện làn da, gìn giữ tuổi thanh xuân…

Mỗi loại TPCN đều có một công dụng riêng, cho nên bạn cần xác định nhu cầu của mình để tìm một loại sản phẩm phù hợp. Như thế sẽ giúp bạn nhiều trong việc tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả điều trị cao. Chẳng hạn như TPCN Senzation Double JointCare hỗ trợ trong điều trị các bệnh về khớp xương. Để lựa chọn một TNCN, người tiêu dùng nên chú ý một số vấn đề chính yếu. Đó là nguyên liệu phải được sử dụng 100% thiên nhiên, chiết xuất từ các thành phần thảo mộc, có chỉ tiêu đăng ký chất lượng, thông tin sản phẩm rõ ràng, có giấy phép đầy đủ từ cơ quan y tế…





Senzation Double JointCare hiệu quả trong điều trị xương khớp, bổ gan thận…

Nhiều người nói rằng họ cảm thấy lo lắng vì không thể biết sản phẩm này có đạt tiêu chuẩn hay quy định của cơ quan chức năng hay không. Ý kiến của bà thế nào về Senzation Double JointCare?

+ Tôi hiểu rất rõ lo lắng này của người tiêu dùng, vì vậy chúng tôi tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Nhà nước, cơ quan chức năng trong việc lưu hành sản phẩm ra thị trường. Với Senzation Double JointCare, sản phẩm này đã có Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế công bố, số 10683/2013/ATTP-XNCB, được kiểm định tại các cơ quan khi nhập khẩu hàng hóa, Viện Vệ sinh Y tế công cộng.

. Nghĩa là Senzation hoàn toàn đáp ứng đủ yêu cầu, quy định của Bộ Y tế?

+ Tôi khẳng định là đúng như vậy.

. Bà nói rõ hơn về chức năng, công dụng của sản phẩm Senzation Double JointCare?

+ Công dụng và chức năng của Senzation Double Jointcare là bổ gan thận, mạnh gân xương, hỗ trợ điều trị các chứng về khớp xương, đau mỏi lưng gối.

. Thành phần thảo dược trong loại TPCN này là gì, cần lưu ý gì khi sử dụng sản phẩm?

+ Senzation Double Jointcare được thể hiện dưới dạng viên nang 500 mg/viên, chứa 12 thành phần chính. Đó là đỗ trọng, mộc qua, trần bì, ngưu tất, đương quy, chiết xuất rễ cây bạch truật, chiết xuất lá cây hoàng kỳ, bạch thược, thục địa, quế, cấu tích, lactoza, bột talc. Đây đều là những loại thảo dược có tác dụng lớn trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp.

Về liều dùng, cần lưu ý là trong 10 ngày đầu, mỗi ngày uống một viên. Trong 20 ngày tiếp theo, hai ngày uống một viên sau bữa ăn, không uống với nước ấm, uống nhiều nước. Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

. Senzation thích hợp cho đối tượng người dùng nào và những ai nên cẩn trọng khi sử dụng sản phẩm này?

+ Sản phẩm này thích hợp cho những người bị đau nhức xương khớp, đau mỏi lưng gối. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là với phụ nữ có thai, đang trong giai đoạn cho con bú, người bị thận, bị huyết áp thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

. Xin cảm ơn bà.

Công dụng: Dùng cho người đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối. Nhập khẩu từ Senzation Wellness International. Đóng gói và chịu trách nhiệm phân phối bởi Công ty TNHH MTV TMDV XNK Thạnh Vinh. Địa chỉ: 42 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10; ĐT: (08) 38636663, Fax: (08) 38687370. Số giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc số giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế: 10683/2013/ATTP-XNCB.

MINH TÚ thực hiện