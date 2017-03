Học tập để quản lý môi trường hiệu quả hơn

Vừa qua, với sự hỗ trợ của Tổ chức Mạng lưới tuân thủ và cưỡng chế môi trường châu Á (AECEN), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM đã tổ chức khóa đào tạo về “Các nguyên lý và công cụ quản lý môi trường một cách hiệu quả: Chia sẻ kinh nghiệm và các thông lệ tốt của Úc”.

Tăng cường năng lực cho cán bộ môi trường

Khóa đào tạo này là một phần của chuỗi hoạt động trong chương trình cộng tác song phương giữa Sở TN&MT TP.HCM và Cục Môi trường, biến đổi khí hậu và nước (DECCW - Tiểu bang New South Wales, Úc). Chương trình này được thiết lập trong năm 2010 với sự trợ giúp của tổ chức AECEN và tổ chức mạng lưới các nhà quản lý và cưỡng chế luật môi trường của Úc (AELERT).

Tại hội thảo, các chuyên gia của DECCW đã tiến hành các hoạt động đào tạo bao gồm các phần trình bày, nghiên cứu theo trường hợp cụ thể, thảo luận trực tiếp và làm việc theo nhóm. Tham dự khóa học gồm có các đại diện của Sở TN&MT TP.HCM, 24 phòng TN&MT quận, huyện; các sở TN&MT của Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu; Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất TP.HCM (Hepza) và Bộ TN&MT.

Khóa học nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ môi trường Việt Nam để quản lý một cách hiệu quả. Ngoài ra, kinh nghiệm và các thông lệ của Úc cũng được các chuyên gia giới thiệu và trao đổi. Đặc biệt là hệ thống cấp phép bảo vệ môi trường, tự quan trắc, báo cáo và lưu trữ số liệu về hiệu quả môi trường của đơn vị vận hành. Điều này có thể nêu ra các nỗ lực cải thiện vấn đề tuân thủ và cưỡng chế môi trường ở Việt Nam. Khóa học cũng tạo cơ hội cho cán bộ của Sở TN&MT TP.HCM và các phòng TN&MT quận, huyện trao đổi ý tưởng với các chuyên gia của Úc. Ngoài ra, cán bộ từ các cơ quan môi trường khác của Việt Nam cũng có dịp trao đổi về phương thức cải thiện việc quản lý môi trường ở TP.HCM và Việt Nam.

Tiết kiệm nước là một trong những hoạt động cốt lõi để đảm bảo tính bền vững của DECCW. Ảnh: INTERNET

Đạo luật POEO 1997

POEO (The Protection of the Environment Operations) là đạo luật bảo vệ các hoạt động môi trường của bang NSW (Úc). Theo đó, nó kết hợp các quy định pháp lý về không khí, nước, tiếng ồn và chất thải thành một khung pháp lý duy nhất. Tạo lập hai cấp độ về quy định pháp lý môi trường bằng cách sử dụng khái niệm quyền hạn pháp lý thích hợp. Một là Cục DECCW quản lý các hoạt động lớn bằng các giấy phép. Hai là các hội đồng địa phương quản lý các hoạt động khác.

Theo POEO 1997, quyền hạn của cán bộ được ủy quyền bao gồm: đến cơ sở kinh doanh và khám xét, tra hỏi và nhận diện mọi người, yêu cầu cung cấp thông tin và hồ sơ. Nếu phát hiện sai phạm, cán bộ sẽ phát hành thông báo cho chủ cơ sở kinh doanh theo nội dung cụ thể. Trong hai năm 2009 và 2010, DECCW đã cấp 2.524 giấy phép, 289 giấy phép theo hệ thống cấp phép dựa trên tải lượng. Các thông báo và vi phạm phạt tiền cũng cho thấy một con số đáng kể: 1.786 thông báo do cán bộ Cục DECCW phát hành (727.000 đôla); 6.069 do các hội đồng địa phương phát hành (hơn 2.450 đôla). Song song đó là 53 vụ truy tố theo pháp luật môi trường, thu được 860.000 đôla tiền phạt.

Từ 1999 đến nay, POEO vẫn là công cụ rất hữu hiệu trong việc quản lý ô nhiễm. Mỗi khu vực, mỗi quốc gia đều có quy định riêng về môi trường. Tuy nhiên, tìm ra một liều thuốc cứng rắn và hiệu quả thì không phải chuyện đơn giản.

Cục Môi trường, biến đổi khí hậu và nước (DECCW) Đây là cơ quan quy định pháp lý môi trường của tiểu bang New South Wales (NSW, Úc). DECCW tham gia vào vấn đề quy hoạch khu vực và địa phương, xây dựng các chính sách và cách tiếp cận để giảm nhẹ tác động của môi trường. Ngoài ra, cơ quan này cũng phải đối phó với các sự cố gây tổn hại môi sinh, cải tổ khung pháp lý để giảm thiểu sự quan liêu. DECCW thực thi trên 40 đạo luật và các quy định pháp lý liên quan, quản lý trên 40.000 giấy phép và các công cụ tương tự. Ngoài ra, họ cũng quản lý các vấn đề như di sản văn hóa thổ dân, các địa điểm bị ô nhiễm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, lâm nghiệp, thuốc sát trùng và hóa chất, ô nhiễm, thực vật tự nhiên, phóng xạ, các chủng loài bị đe dọa, chất thải, động vật hoang dã và nước. DECCW cũng đưa ra những ý kiến đóng góp về sự thay đổi đối với các công cụ quy hoạch sử dụng đất ở cấp địa phương, khu vực và tiểu bang. Một vai trò khác là cung cấp ý kiến và đưa ra các yêu cầu của cơ quan đối với các dự án quan trọng. Đảm bảo tính bền vững là yếu tố cốt lõi của DECCW.

NGỌC CHÂU