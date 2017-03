Hội An: Đầu tư 162 tỷ đồng tôn tạo, trùng tu 337 di tích

Nhân dân địa phương cũng đã tự tu bổ gần 1.432 lượt di tích với kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm QLBTDT Hội An, cho biết việc triển khai dự án “Tổng thể đầu tư bảo tồn và khai thác di tích khu phố cổ Hội An” được Thủ tướng phê duyệt ngày 14-4-1997 với kinh phí hơn 100 tỷ đồng đã đem lại hiệu quả vô cùng to lớn trên nhiều phương diện, góp phần rất lớn vào việc bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa của phố cổ Hội An...