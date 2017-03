Hội chợ thương mại, du lịch ở cửa khẩu Tịnh Biên

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 19-5 tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Trung tâm Xúc tiến thương mại-du lịch và đầu tư An Giang và Công ty CIAT phối hợp tổ chức. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 và thời gian tổ chức trùng với lễ hội quốc gia Vía Bà chúa xứ núi Sam (Châu Đốc). Theo ban tổ chức, hội chợ sẽ có khoảng 500 gian hàng của TP.HCM, Đông và Tây Nam bộ, Campuchia, Thái Lan... Bên cạnh hội chợ triển lãm sẽ diễn ra một số hội thảo đánh giá về diễn đàn MDEC Cần Thơ, kinh tế Tây Nam-An Giang-ASEAN, xúc tiến thương mại-đầu tư cho vùng ĐBSCL... Song song với hội chợ, ban tổ chức sẽ tổ chức một đoàn doanh nhân đi Campuchia nhằm khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội giao thương, đầu tư với nước bạn theo tuyến đường bộ Takeo-Phnom Penh-Siêm Riệp qua cửa khẩu Tịnh Biên. Doanh nghiệp có nhu cầu, liên hệ: 0913.971.668 - 0918.811.238.