Hỏi đáp về linh chi bào tử phá vách và Đông trùng hạ thảo

1. Hỏi đáp về linh chi bào tử phá vách:

. Bột bào tử linh chi và giá trị của nó khác biệt gì so với bột linh chi?

+ Bào tử là những hạt giống được phát tán sau kỳ sinh sản của linh chi, sinh học gọi là bào đảm bào tử. Bào đảm bào tử sau khi tập trung lại thường có dạng bột nên gọi là bột bào tử linh chi - gần đây mới được phát hiện, nghiên cứu và sử dụng. Các thành phần đặc biệt như GAC-D-Trierpene acide (giống như Taxol thiên nhiên), Interbukin, Polisaccharide, Polypeptide, Adenosine, Protein, Enzyme hay nguyên tố Se có trong bào tử với công dụng tăng cường miễn dịch, ức chế u bướu vượt trội hơn hẳn linh chi mẫu thể.

. Tại sao phải phá lớp vỏ khi chiết xuất?

+ Bào tử linh chi có hai lớp vỏ rất cứng nên buộc phải phá vách thì cơ thể mới hấp thu dễ dàng, đồng thời những thành phần hoạt tính và tinh chất của bào tử linh chi gia tăng sự phơi nhiễm và phát huy các tác dụng quý giá trong trị liệu.

. Nên chọn sản phẩm linh chi bào tử phá vách nào?

+ Trên thị trường hiện nay, linh chi bào tử phá vách thường rất ít. Trong đó có Tasly Lingzhi 300 là linh chi bào tử phá vách của Tập đoàn Dược phẩm Tasly (Trung Quốc) được chiết xuất theo công nghệ enzyme bảo đảm hàm lượng tinh chất cao nhất và phát huy tối đa công dụng của các thành phần quý giá. Qua nhiều nghiên cứu cho thấy Tasly Lingzhi 300 giúp bệnh nhân lạc quan, ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn, tăng cân, hỗ trợ chức năng gan vốn bị suy giảm bởi sử dụng hóa chất, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.

BS PHAN MỸ HẠNH (Viện Tim TP.HCM)

2. Hỏi đáp về Đông trùng hạ thảo:

Đông trùng hạ thảo (ĐTHT) là một loại Đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Cordyceps sinensic thuộc nhóm Ascomycetes trên cơ thể sâu Hepialus fabricius. ĐTHT chủ yếu tìm thấy ở vùng núi cao trên 4.000 m ở Thanh Tạng (Thanh Hải - Tây Tạng) và Tứ Xuyên (Trung Quốc).

. Làm cách nào để nhận biết ĐTHT thật?

+ ĐTHT được coi là quý hiếm hơn cả nhân sâm, lộc hươu nên rất đắt và có thể bị làm giả. ĐTHT thật có các sợi nấm mọc dính liền vào đầu sâu non. Đầu sâu non giống như con tằm, dài chừng 3-5 cm, đường kính khoảng 0,3-0,8 cm. Bên ngoài có màu vàng sẫm hoặc nâu vàng với khoảng 20-30 vằn khía, vằn khía ở gần đầu nhỏ hơn. Phần đầu có màu nâu đỏ, đuôi giống như đuôi con tằm, có tất cả tám cặp chân nhưng bốn đôi ở giữa là rõ nhất. Chất đệm nấm hình que cong mọc ra từ mình sâu non, dài hơn sâu non một chút. Sâu non dễ bẻ gãy, ruột bên trong căng đầy, màu trắng hơi vàng; chất đệm nấm khá dai và bên trong ruột hơi rỗng, có màu trắng ngà.

Trên thực tế, ĐTHT nguyên con đều là dạng ĐTHT nuôi cấy chứ không phải ĐTHT của vùng Tây Tạng. Hơn nữa, dùng ĐTHT nguyên con chưa được khử độc, thoát mẫn sẽ có những tác dụng ngoài dự kiến. Việc chiết xuất ĐTHT sử dụng dưới dạng viên nang nhưng vẫn bảo đảm công dụng của ĐTHT.

ĐTHT giả thường khi quan sát chỉ thấy có cạnh gờ hơi cong và số đốt là 3-15, bên ngoài có màu vàng nhạt, dài độ 2-3 cm, đường kính 0,1-1 cm, đặc biệt chất giòn, mặt cắt có màu trắng.

. Vì sao ĐTHT được xem là một trong những thần dược nổi tiếng?

+ ĐTHT được Đông và Tây y coi là vị thuốc quý nhờ vào công dụng kỳ diệu của nó. Với thành phần gồm: 17 acid amin khác nhau, có D-mannitol, có lipid, có nhiều nguyên tố vi lượng (Al, Si, K, Na...), chứa nhiều loại vitamin (A, B, C, B2, E, K,...). Các nhà khoa học đang dần phát hiện trong ĐTHT còn có cordiceptic acid, cordycepin, adenosine, hydroxyethyl-adenosine và đặc biệt là nhóm hoạt chất HEAA (Hydroxy-Ethyl-Adenosine-Analogs).

ĐTHT là một vị thuốc bồi bổ hết sức quý giá, có tác dụng tích cực với các bệnh như rối loạn tình dục, thận hư, liệt dương, di tinh, đau lưng, mỏi gối, ho hen do phế hư hoặc cả phế, thận đều hư... Ngoài ra, ĐTHT có tác dụng tăng cường công năng của tuyến thượng thận, cải thiện chức năng gan, nâng cao năng lực miễn dịch, kháng khuẩn, kháng virus, chống ung thư và phóng xạ.

. Nơi đầu tiên nuôi trồng và chiết xuất đầu tiên trên thế giới?

+ Tập đoàn Dược phẩm Tasly là nơi đầu tiên thực hiện tiêu chuẩn nuôi trồng GAP: nhân giống ĐTHT thuần nguyên con ở vùng đầm lầy cao nguyên có độ cao trên 4.000 m ở Thanh Tạng, Trung Quốc và nuôi trong môi trường đặc biệt phù hợp cho sự phát triển tự nhiên; sau đó bào chế theo tiêu chuẩn Đông dược GEP (công nghệ phân giải enzyme và bảo đảm những quy định nghiêm ngặt trong tất cả các công đoạn sản xuất).

Nhờ đó, Tasly đã phân lập và chiết xuất được hết hoạt động sinh học có giá trị thần kỳ của ĐTHT (như cordiceptic acid, cordycepin, adenosine, hydroxyethyl-adenosine và đặc biệt là nhóm hoạt chất HEAA(Hydroxy-Ethyl-Adenosine-Analogs), tạo nên viên nang Tasly Hoàng trùng thảo với hàm lượng tinh chất Polisaccharid.

BS ỨNG MINH SƠN