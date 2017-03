Hỏi đáp về rối loạn sinh lý

Hỏi: Thưa bác sĩ, xuất tinh sớm, liệt dương và suy giảm tình dục được hiểu như thế nào?

- Đáp: Tình dục là vấn đề phổ biến của con người, bao gồm cả nam hay nữ và biến động suốt đời. Tình dục là nhu cầu của cuộc sống, trong đó có 40% nam giới và 63% nữ giới bị rối loạn chức năng tình dục. Cụ thể, đàn ông bị xuất tinh sớm và rối loạn cương (RLC); ở nữ giới là không đạt được cảm giác “cực khoái” và đau khi giao hợp:

. Xuất tinh sớm là một trong bốn tình trạng của bệnh bất lực. Có hai giai đoạn trong quá trình xuất tinh, bao gồm giai đoạn giải phóng tinh dịch và giai đoạn xuất tinh thực. Nếu một nửa số lần sinh hoạt tình dục mà người đàn ông không kéo dài thời gian đủ (kể cả thời gian tiền giao hợp) thì gọi là xuất tinh sớm. Ngoài ra, xuất tinh sớm còn được đánh giá bằng thời gian giao hợp (thời gian từ khi giao hợp tới khi xuất tinh), trung bình khoảng thời gian này 4-7 phút, nếu sớm hơn có thể bị xem là xuất tinh sớm.

. Liệt dương hay còn gọi là bất lực, hay yếu sinh lý (YSL). Hiện nay, người ta sử dụng cụm từ rối loạn cương (RLC - Erectile dysfunction hay ED) - là tình trạng không có khả năng cương cứng, do đó không làm thỏa mãn được bạn tình. RLC chiếm 52% tổng các bệnh lý liên quan, trong đó 10% là bất lực hoàn toàn, 25% RLC mức trung bình, 17% RLC nhẹ.

. Suy giảm ham muốn tình dục là một bệnh lý khác với các bệnh lý trên, thường có liên quan nhiều đến căng thẳng thần kinh (stress).

Hỏi: Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân của những tình trạng nói trên?

- Đáp: Đối với xuất tinh sớm, một khi cảm giác lên cực điểm thì sẽ xảy ra tình trạng xuất tinh. Cảm xúc và cảm giác tùy thuộc vào cá nhân nên không có tiêu chuẩn để “cân đong đo đếm”. Có nhiều cơ quan và bộ phận tham gia vào quá trình xuất tinh, như: não bộ, thần kinh và dẫn truyền thần kinh. Đa phần xuất tinh sớm là do tâm lý, mất cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, bị ám ảnh ở lần thất bại trước, mâu thuẫn gia đình, ảnh hưởng của tập quán, tín ngưỡng... Một phần là do quá tăng cảm xúc vùng dương vật hoặc do các bệnh lý gây ra như viêm, u xơ tuyến tiền liệt, trĩ, dò hậu môn...

Đối với bệnh yếu sinh lý (ED) hiện nay khoa học chia nguyên nhân của ED có cả hai yếu tố: tâm thần (16%), bệnh thực thể (4%) và bao gồm cả hai (80%). Khi phái nam mắc những bệnh như: bệnh tiền liệt tuyến, tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, bệnh cột sống... có thể làm cho chứng liệt dương nặng hơn vì: do lượng máu đến động mạch thể hang, cảm giác ưu phiền, những phản xạ tình dục bất thường; tăng sự lo lắng về khả năng tình dục của mình...

Đối với suy giảm ham muốn tình dục, nguyên nhân chủ yếu là stress. Khi bị stress liên tục, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng các phản ứng sinh học nhằm bảo đảm sự sống của mình. Những phản ứng này tạo nên các kích thích tố của stress (hormone de stress) như cortisol, cathecolamine, rennin và đặc biệt là prolactin. Những kích thích tố này dần dần sẽ làm rối loạn nhiều chức năng sinh lý, đặc biệt là chức năng tình dục.

Hỏi: Giải pháp cho những bệnh khó nói của cả nam và nữ?

- Đáp: Đối với cả ba tình trạng trên đều có sự tham gia của yếu tố tâm lý, cơ thể và những bệnh lý thực thể. Trong khuôn khổ bài viết không thể nêu ra hết được. Nhìn chung, liệu pháp tâm lý, cân bằng cảm xúc, hòa hợp bạn tình, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, chịu khó tập luyện thể thao, điều trị các bệnh lý có liên quan cũng là việc phải làm ngay. Cần phải mạnh dạn đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tư vấn và điều trị càng sớm càng tốt.

. Hỏi: Nghe nói dầu hải cẩu Bill® Seal Oil 500 mg của Canada rất quý trong trị bệnh nan y, trong đó có tác dụng giúp tăng cường sinh lý, hỗ trợ điều trị RLC và các bệnh đồng hành, xin bác sĩ giải thích rõ hơn về cơ chế tác dụng của loại sản phẩm này?

- Đáp: Dầu hải cẩu Bill® Seal Oil 500 mg của Tập đoàn Bill Beauty & Health Product - Toronto, Canada được chiết xuất (dưới dạng viên nang mềm 500 mg, hộp 100 viên) từ hải cẩu vùng New Found Land - Canada với hàm lượng Omega 3 > 22%, Omega 6 > 2,7%, Omega 9 > 32% bằng công nghệ đặc biệt theo phương pháp molecular distillation (thuần hóa hấp phân tử). Ưu điểm của công nghệ này là được thực hiện ở độ chân không rất cao, nhiệt độ hấp thấp, thời gian chịu nhiệt ngắn, phù hợp với đặc tính của sản phẩm vốn phân ly ở điểm sôi cao, tính cảm nhiệt cao... Do đó mang lại nồng độ chất hoạt tính quan trọng cao hơn rất nhiều các phương pháp chiết xuất khác.

Mặt khác, cũng nhờ có thành phần acid béo không bão hòa Omega 3, 6, 9 với hàm lượng rất cao, dầu hải cẩu có công dụng làm “lọc sinh vật” nội mạc động mạch, đặc biệt tác dụng thông thoáng lòng mạch thể hang, giúp tăng tưới máu vùng cơ quan sinh dục ngoài, cải thiện rõ rệt tình trạng RLC do giảm lượng máu tới các cấu trúc gây cương vốn thường bắt nguồn từ các bệnh về xơ vữa động mạch, u xơ tuyến tiền liệt (TTL), tim mạch, tiểu đường... gây ra.

Cũng một nghiên cứu mới công bố của Tập đoàn Beauty & Health Product -Toronto, Canada về tác dụng của dầu hải cẩu Bill® trên bệnh nhân phì đại TTL đã cho kết quả rất khả quan. Trong đó Omega 3, 6, 9 có tác dụng làm giảm độ dầy của TTL rất rõ rệt; giảm số nốt; thành khoang tuyến nang thu nhỏ lại; nếp gấp tuyến ngắn lại và thưa hơn; tế bào biểu mô tuyến hình lập phương, chất dịch loãng tiết ra trong khoang nang tuyến nhiều lên. Đồng thời, dầu hải cẩu có tác dụng là giảm Acide Phosphatase (ACP). ACP là chỉ tiêu cân bằng chức năng hormone testosterone dẫn tới có tác dụng làm giảm hấp thu testosterone, nhờ đó ức chế tổng hợp protein của TTL đồng thời nâng cao chất lượng và số lượng tinh dịch.

Viên dầu hải cẩu Bill® Seal Oil 500 mg, hộp 100 viên mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ điều trị chứng rối loạn cương, suy giảm ham muốn và các bệnh đồng hành như u xơ TTL, tiểu đường, không có tác dụng phụ, bền vững và an toàn.