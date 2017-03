Hỏi đáp về rối loạn sinh lý?!

Đáp: Tình dục là vấn đề phổ biến của con người, bao gồm nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà và biến động suốt đời. Có 40% nam giới và 63% nữ giới bị rối loạn chức năng tình dục; ở đàn ông xuất tinh sớm và rối loạn cương (RLC); ở nữ giới là không đạt được cảm giác “cực khoái” và đau khi giao hợp.

Xuất tinh sớm là một trong bốn tình trạng của bệnh bất lực. Có hai giai đoạn trong quá trình xuất tinh, bao gồm: giai đoạn giải phóng tinh dịch và giai đoạn xuất tinh thực. Nếu một nửa số lần sinh hoạt tình dục mà người đàn ông không kéo dài thời gian đủ (kể cả thời gian tiền giao hợp) để cho bạn tình thỏa mãn thì gọi là xuất tinh sớm. Ngoài ra, thời gian giao hợp (từ khi giao hợp tới khi xuất tinh), trung bình phải từ 4-7 phút, nếu sớm hơn bốn phút có thể xem là xuất tinh sớm.

Liệt dương hay còn gọi là bất lực, hay yếu sinh lý (YSL). Hiện người ta sử dụng cụm từ rối loạn cương (RLC – Erectile dysfunction hay ED) - là tình trạng không có khả năng cương cứng, không làm thỏa mãn được bạn tình. RLC chiếm 52% tổng các bệnh lý liên quan, trong đó 10% là bất lực hoàn toàn, 25% RLC mức trung bình, 17% RLC nhẹ. Suy giảm ham muốn tình dục là một bệnh lý khác với các bệnh lý trên thường có liên quan nhiều đến căng thẳng thần kinh (stress).

Hỏi: Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân của những tình trạng nói trên?

Đáp: Đối với xuất tinh sớm. Một khi cảm giác lên cực điểm thì sẽ xuất tinh. Cảm xúc và cảm giác tùy thuộc vào cá nhân nên khó thể có tiêu chuẩn để đo lường. Một cảm giác mạnh sẽ dễ dẫn tới xuất tinh sớm. Có nhiều cơ quan tham gia vào quá trình xuất tinh, bao gồm: não bộ, thần kinh và dẫn truyền thần kinh. Đa phần là do nguyên nhân tâm lý, do mất cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, do ám ảnh ở lần thất bại trước, do mâu thuẫn gia đình, do ảnh hưởng của tập quán, tín ngưỡng... Một phần là do quá tăng cảm vùng dương vật hoặc do các bệnh lý như viêm tuyến tiền liệt, trĩ, dò hậu môn... gây ra.

Đối với (ED) hay bệnh yếu sinh lý. Hiện nay, khoa học chia nguyên nhân của ED gồm hai yếu tố: tâm thần (16%), bệnh thực thể (4%) và bao gồm cả hai (80%). Khi phái nam mắc những bệnh như: tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, bệnh cột sống... có thể làm cho chứng liệt dương nặng hơn.

Đối với suy giảm ham muốn tình dục. Nguyên nhân chủ yếu do stress. Khi bị stress liên tục, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng các phản ứng sinh học nhằm bảo đảm sự sống. Những phản ứng này tạo nên các kích thích tố của stress như: cortisol, cathecolamine, rennin và đặc biệt là prolactin. Những kích thích tố này sẽ làm rối loạn đáng kể nhiều chức năng sinh lý, đặc biệt là tình dục.

Hỏi: Xin cho biết giải pháp cho những bệnh khó nói của cả hai giới này?

Đáp: Đối với cả ba tình trạng trên đều có sự tham gia của yếu tố tâm lý và yếu tố cơ thể. Nhìn chung, cần phải làm ngay liệu pháp tâm lý, cân bằng cảm xúc, hòa hợp bạn tình, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, chịu khó tập luyện thể thao, điều trị các bệnh lý thực thể có liên quan... Phải mạnh dạn đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tư vấn và điều trị càng sớm càng tốt.

Hỏi: Đông Trùng Hạ Thảo rất quý trong trị bệnh nan y, trong đó có tác dụng tăng cường sinh lý, xin giải thích rõ hơn nguồn gốc và bản chất loài này?

Đáp: Đông Trùng Hạ thảo (ĐTHT) là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Cordyceps Sinensis thuộc nhóm Ascomycetes trên cơ thể sâu Hepialus Fabricius. Phần dược tính của thuốc đã được chứng minh chủ yếu do các chất chiết xuất từ nấm Cordyceps Sinensis. ĐTHT của Trung Quốc được coi là quý nhất trên thế giới, là loài vật địa phương duy nhất của vùng đầm lầy ở cao nguyên Qinghai - Tây Tạng Trung Quốc.

Hỏi: Trên thị trường có một số loại ĐTHT, nên lựa chọn loại nào?

Đáp: Do công nghệ phân lập, chiết xuất dạng viên nang của ĐTHT tuân theo quy trình rất đặc biệt, do đó nên chọn mua ĐTHT được sản xuất bởi các công ty dược phẩm có uy tín của Trung Quốc. ĐTHT nguyên con rất hiếm. Tasly là tập đoàn dược phẩm đầu tiên thực hiện tiêu chuẩn nuôi trồng GAP (nhân giống ĐTHT thuần, nuôi trong môi trường đặc biệt phù hợp sự phát triển tự nhiên của ĐTHT). Sau đó bào chế theo tiêu chuẩn đông dược GEP (công nghệ phân giải enzyme và bảo đảm những quy định nghiêm ngặt trong các công đoạn sản xuất).

Các công trình nghiên cứu mới đây của Tasly đã phân lập được nhiều hoạt chất sinh học trong Hoàng Trùng Thảo (HTT), bao gồm: Trùng Thảo tố có tác dụng điều chỉnh nội tiết, thực hiện được cả hai chiều “khuyết âm bổ âm, khuyết dương bổ dương”, cải thiện các triệu chứng do rối loạn nội tiết gây nên. Nhiều hoạt chất này có giá trị dược liệu thần kỳ, trong đó phải kể đến cordiceptic acid, cordycepin, adenosine, hydroxyethyl-adenosine. Đáng chú ý hơn cả là nhóm hoạt chất HEAA (Hydroxy-Ethyl-Adenosine- Analogs).

Hỏi: Tác dụng chính của HHT?

Đáp: Theo đông y, ĐTHT có tác dụng “Tư âm, tráng dương, bổ tinh điền tủy, ích thận” có thể chữa được “bách hư, bách tổn”. Tây y cũng khẳng định tác dụng tăng cường sinh lực này. HTT quý giá, có tác dụng tức thời làm tăng khả năng ham muốn và năng lực tình dục; cân bằng các trạng thái cảm xúc, tăng cường hệ miễn dịch tế bào và dịch thể; hỗ trợ điều trị bệnh lý tim mạch, tiểu đường, huyết áp, gan mật, stress... vốn là những nguyên nhân gây ra các chứng về rối loạn sinh lý kể trên. HTT mang lại hiệu quả điều trị lưỡng lợi, an toàn và hiệu quả.