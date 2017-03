Hội nghị ngành in châu Á-Thái Bình Dương

Đây cũng là lần đầu tiên Công ty Fuji Xerox tham gia với vai trò là nhà tổ chức. Chủ đề năm 2011 là Hợp tác để thành công, các diễn giả đã giới thiệu công nghệ in ấn kỹ thuật số trên nền web 3.0 nhằm mang đến những lợi ích trong việc mở rộng liên kết, chia sẻ công nghệ và thúc đẩy khả năng tăng trưởng nhanh chóng trong ngành in.

Theo thống kê từ Hiệp hội In Việt Nam, hiện cả nước có 3.000 doanh nghiệp tham gia kinh doanh lĩnh vực này với doanh số hằng năm đạt xấp xỉ 2 tỉ USD. Ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam, cho biết từ năm 2008 đến 2010, tốc độ tăng trưởng ngành in Việt Nam giảm còn 10% so với trước. Dự kiến trong năm 2011, con số này chỉ còn 5%-7%. Sự sụt giảm thể hiện rõ nhất trong ngành in thương mại như sách, báo, tạp chí... Tuy nhiên, thị phần in offset tại Việt Nam lại đang thừa công suất 30%-40%. Vì vậy, các nhà đầu tư có xu hướng tập trung nhiều hơn vào mảng in kỹ thuật số trong thời gian tới.

MINH TÚ