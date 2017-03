Hội nghị Thượng đỉnh Y tế thế giới khu vực châu Á 2013

Hội nghị do Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong chủ trì và có sự tham gia của nhiều bộ trưởng trong khu vực, các gương mặt nổi bật trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Tuy thế kỷ 21 được xem là thời điểm châu Á đại diện cho một nửa nền kinh tế toàn cầu nhưng nhiều mối đe dọa có thể ngăn cản tiềm năng tăng trưởng. Chúng bao gồm an ninh lương thực, tiếp cận nước sạch, thay đổi khí hậu, bệnh truyền nhiễm, chênh lệch thu nhập ngày càng lớn, tình trạng lây lan các bệnh mạn tính không truyền nhiễm, tác động dân số đang già đi… Do vậy, hội nghị này sẽ quy tụ các chuyên gia quốc tế và các nhà hoạch định chính sách then chốt để đề ra những chiến lược giải quyết những thách thức phức tạp trên. Hội nghị WHSRMA đang nhận hồ sơ đăng ký tham dự, thông tin chi tiết đăng tải tại website http://www.worldhealthsummit.org/whsrma2013.

NGỌC CHÂU