Hội ngộ di sản văn hóa ba miền

Trong thời gian diễn ra lễ hội (từ ngày 4 đến 7-6-2009) hàng vạn người dân thành phố bên bờ sông Thu Bồn thơ mộng và du khách sẽ được sống trong những hoạt động sôi nổi, mang đầy màu sắc văn hóa của ba miền đất nước.

Không gian diễn ra lễ hội là phố cổ Hội An, bãi biển Cửa Đại và sông Thu Bồn. Thành phố Hội An cổ kính, nép mình bên dòng Thu Bồn như người con gái kiều diễm vẫn trẻ trung, đầy sức quyến rũ dù đã trải qua gần bốn thế kỷ với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Cách thành phố Đà Nẵng 32 km về phía nam, Hội An được xây dựng từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, hiện là một trong những điểm du lịch hấp dẫn và độc đáo trong cả nước.

Yếu tố “nhân hòa” cũng góp phần không nhỏ vào quá trình tạo dựng thương hiệu Hội An trong mắt du khách và mang du khách đến với Hội An ngày một nhiều hơn. Người Hội An hiền hòa, có chút gì trầm mặc như chiếc mái ngói cổ kính rêu phong. Ẩn đằng sau đó là sự năng động, nhiệt thành, vì thế có người nói không ngoa rằng mỗi một người dân Hội An là một đại sứ văn hóa du lịch. Những chùa Cầu (còn có tên gọi khác là Lai Viễn Kiều), chùa Hải Nam, chùa Ông... hay những làng nghề truyền thống gốm Cẩm Hà, mộc Kim Bồng, đúc đồng Phước Kiều... luôn là những địa chỉ yêu thích của du khách mỗi khi đến với phố cổ. Sau năm 1999, khi Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới thì số lượng khách du lịch đến với Hội An không ngừng tăng lên. Lễ hội “Quảng Nam - Hành trình di sản” năm nay có các chương trình hấp dẫn như:

- Liên hoan mỹ thuật “Họa sĩ và phố cổ Hội An”, thời gian từ ngày 4 đến 7-6 tại quảng trường Sông Hoài.

- Triển lãm các tác phẩm ảnh nghệ thuật về Hội An đã đoạt giải thưởng, thời gian từ ngày 4 đến 7-6 tại sân quảng trường Sông Hoài.

- Trưng bày gốm Chu Đậu, thời gian từ ngày 4 đến 7-6 tại Bảo tàng Lịch sử-Văn hóa Hội An.

- Triển lãm ảnh nghệ thuật “Thắng cảnh Hội An”, thời gian từ ngày 4 đến 7-6 tại Bảo tàng Lịch sử-Văn hóa Hội An.

- Giao lưu gala “Dân ca, dân vũ Bắc-Trung-Nam” vào đêm 4-6 tại quảng trường Sông Hoài.

- Đêm hội hóa trang các dân tộc Việt Nam và thế giới có quan hệ ngoại thương với Hội An trước đây sẽ diễn ra vào tối 5-6 tại khu phố cổ.

- Đêm phố cổ Hội An sẽ thật sự lung linh với ánh đèn lồng để du khách có thể cảm nhận từng hơi thở của phố cổ về đêm sẽ diễn ra vào tối 6-6.

- Trong đêm 7-6, tại quảng trường Sông Hoài sẽ diễn ra tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian Hàn Quốc.

- Ngày hội làng chài diễn ra từ 8 giờ đến 17 giờ 30 ngày 7-6 tại bãi biển Cửa Đại là cơ hội tốt giúp cho du khách cảm nhận rõ nét những điều khái quát nhất về nghề này và các ngư dân.

Ngoài ra còn có các chương trình khác như chương trình hội thi “Người phục vụ bàn khéo léo” diễn ra từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 4-6 tại vườn tượng An Hội; chương trình giao lưu “Làng nghề Việt, Bắc-Trung-Nam” diễn ra tại khu vườn tượng An Hội từ ngày 4 đến 7-6; triển lãm ảnh nghệ thuật “Hội An, tấm lòng một người Hà Nội”...

Đặc biệt sẽ có chương trình trình diễn “Xe cổ và hành trình di sản Quảng Nam” lần thứ hai, diễn ra từ ngày 5 đến 7-6 tại Palm Garden Resort (Hội An). Lễ hội xe cổ là dịp gặp gỡ, giao lưu của những người yêu xe cổ hay đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ xe cổ ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Sự độc đáo của chương trình này là sự biểu hiện nét văn hóa ba miền trong từng chi tiết của sự kiện như trang trí cảnh trí, trang phục trong diễu hành xe cổ và trình diễn thời trang, ẩm thực ba miền. Tiết mục giao lưu văn hóa ba miền cũng thể hiện qua từng thành viên, hội viên từ các miền đất nước về chung vui trong chương trình giao lưu văn nghệ, tạo sự kết nối hội ngộ di sản văn hóa ba miền.