Hội ngộ người thân, đón Tết Việt trên đất Mỹ

Nếu có thân nhân đang sinh sống tại Hoa Kỳ, bạn có thể tham khảo chùm tour “Đón Tết Việt trên đất Mỹ” của Công ty Du lịch Hoàn Mỹ. Chùm tour du xuân năm nay có khá nhiều sự lựa chọn như tour khám phá bờ Tây nước Mỹ khởi hành mùng 2 Tết theo lộ trình Los Angeles - Las Vegas (bảy ngày) giá 2.300 USD và tour Los Angeles - Las Vegas - San Jose - San Francisco (chín ngày) giá 2.700 USD. Với tour khởi hành mùng 3 Tết, có tour Hawaii (tám ngày) giá 2.400 USD và Hawaii (10 ngày) giá 3.200 USD... Đây là cơ hội tuyệt vời để du khách vừa tìm hiểu một nước Mỹ vô cùng hiện đại và độc đáo, vừa đón Tết cổ truyền cùng với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây.

Khám phá bờ Tây Hoa Kỳ là một hành trình đầy thú vị. Theo đó, du khách sẽ đến thăm hàng loạt địa danh nổi tiếng tại Mỹ. Tại Los Angeles, bạn được thưởng thức một cái Tết đậm chất quê nhà cùng cộng đồng người Việt ở khu Little Saigon; ghé thăm Hollywood - kinh đô điện ảnh thế giới, nơi đã khai sinh ra một khối lượng tác phẩm nghệ thuật khổng lồ phục vụ thị hiếu nghe nhìn của toàn cầu. Tiếp tục hành trình, du khách sẽ đến Las Vegas thử vận may tại các sòng bài nổi tiếng hoặc chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc đồ sộ có một không hai trên thế giới. Điểm dừng chân cuối cùng là San Francisco, nơi du khách được tận mắt ngắm nhìn chiếc cầu Cổng Vàng khổng lồ nối giữa hai bờ vịnh xanh biếc, dạo chơi trên đường hoa Lombard - con đường dốc nghiêng 40 độ quanh co uốn khúc, thăm Pier 39 - nơi hàng ngàn chú hải cẩu phơi mình trên cầu tàu chào đón du khách... Trên đường đi, du khách cũng không thể bỏ qua những điểm đến đáng nhớ khác như đập nước Hoover Dam, đại vực Grand Canyon, thung lũng Hoa Vàng...

Liên hệ Công ty Du lịch Hoàn Mỹ: 273 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP.HCM, ĐT: 8336336, website: www.dulichmy.com.

Còn nếu chọn tour Hawaii nghĩa là bạn đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những du khách được đặt chân đến hòn đảo du lịch tuyệt vời nhất hành tinh này. Tọa lạc ở phía Tây Nam nước Mỹ, thiên đường nhiệt đới Hawaii đón khách với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những bãi tắm cát trắng mịn màng dưới rặng dừa xanh, khí hậu mát mẻ tuyệt vời và điệu vũ Hula Hula nồng nhiệt của cư dân bản địa. Đặc biệt, vùng đảo hoang sơ này còn là thiên đường mua sắm với các khu chợ đêm, phố đi bộ và siêu thị quốc tế hoạt động 24/24 giờ. Sau khi kết thúc chương trình tham quan, du khách có thể tách đoàn, đáp chuyến bay nội địa đến tiểu bang có người thân sinh sống, đón Tết trong vòng tay ấm áp của gia đình và tiếp tục lưu lại Mỹ 3-6 tháng tùy theo thời hạn visa cho phép.