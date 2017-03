Hội thảo thế giới an ninh bảo mật mạng

Hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác an ninh mạng để đối đầu với nạn chống phá của hacker. Hội thảo tập trung vào các vấn đề về chiến lược an ninh bảo mật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, an ninh mạng website, an toàn và bảo mật dữ liệu kinh doanh, truyền thông và bảo mật kinh doanh.