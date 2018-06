Hơn 16.000 ly sữa cho trẻ nhân Ngày sữa thế giới 2018

Nhằm hưởng ứng Ngày sữa thế giới 1-6-2018, FrieslandCampina Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng tinh thần chung của Ngày sữa thế giới. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng dinh dưỡng của sữa mang lại cho đời sống con người, đặc biệt nhấn mạnh quyền được uống sữa của trẻ em.

Cũng nhân dịp này, công ty cũng triển khai các hoạt động ngoại khóa với nội dung giáo dục về vận động hợp lý, về dinh dưỡng nói chung và của sữa nói riêng.



Cụ thể, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc FrieslandCampina Việt Nam) đã tổ chức chương trình sinh hoạt ngoài trời và trao tặng hơn 16.000 ly sữa cho gần 10.000 em học sinh tại 21 trường Đèn Đom Đóm trên cả nước.

Các em thích thú nhận quà Sữa từ Cô Gái Hà Lan



Các hoạt động hưởng ứng Ngày sữa thế giới của FrieslandCampina Việt Nam năm nay chú trọng vào việc giáo dục và truyền cảm hứng cho trẻ em để hình thành những thói quen tốt về dinh dưỡng nhằm hướng tới việc cải thiện tầm vóc và thể lực cho các thế hệ tương lai, đặc biệt là trẻ em ở vùng nông thôn. Các bé được nghe nói chuyện về dinh dưỡng, vận động và những lợi ích của sữa thông qua 4 con số thần kỳ, nhảy flashmob, chơi các trò chơi vận động. Qua đó, các em không chỉ có một ngày hội nhiều ý nghĩa để chào mừng Ngày sữa thế giới, mà còn ghi nhớ những kiến thức dinh dưỡng quan trọng, giúp cho cơ thể khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Hoạt động này cũng nằm trong khuôn khổ của chiến dịch “Uống sữa – Vận động – Khỏe mạnh” do FrieslandCampina Việt Nam khởi xướng và đặc biệt đẩy mạnh trong nhiều năm nay.



Các em hào hứng trong buổi giao lưu "Chơi mà học" của Sữa Cô Gái Hà Lan



Cô Ca Thị Hồng Yến – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh An cho biết: “Trường thuộc xã Thạnh An, là xã nghèo của huyện Thạnh Hóa, nên tỉ lệ các hộ nghèo và cận nghèo chiếm số đông. Vì vậy, nhu cầu đảm bảo dinh dưỡng, uống sữa chưa được phụ huynh chú trọng. Qua chương trình “Uống sữa - Vận động - Khỏe mạnh” do nhãn hàng Sữa Cô Gái Hà Lan thực hiện tại trường, các em không chỉ được vui chơi, tận hưởng mà còn được nâng cao nhận thức về dinh dưỡng hợp lý, uống sữa, vận động để khỏe mạnh. Thông điệp này đã được khắc sâu vào tâm trí của các em, cũng như đội ngũ giáo viên ở đây có thêm cơ hội bổ sung thêm những kiến thức bổ ích cho sự nghiệp trồng người của mình”.



Kể từ năm 2001, FAO chọn ngày 1-6 hàng năm là Ngày sữa thế giới nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng dinh dưỡng của sữa mang lại cho đời sống con người hàng ngày, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ngành sữa vào sự bền vững của xã hội thông qua việc phát triển kinh tế và đời sống của người nông dân. Chính vì vậy, Tập đoàn FrieslandCampina đã nhiều năm liên tục thực hiện các hoạt động dành cho cộng đồng trên toàn cầu nhằm hưởng ứng Ngày sữa thế giới.