Hơn 510.000 USD hỗ trợ người khuyết tật

Tổng kinh phí tài trợ cho dự án hơn 510.000 USD, giai đoạn 2009-2011 nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật ở TP Đà Nẵng.

Tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), Báo Tuổi Trẻ, Tỉnh đoàn và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An vừa trao tặng 80 triệu đồng và 20 chiếc chăn cho 20 gia đình cựu TNXP thuộc Đại đội 317; trao 40 suất học bổng (một triệu đồng/suất) cho 40 học sinh là con em cựu TNXP Đại đội 317 và học sinh ở xã Mỹ Sơn. Tổng kinh phí 120 triệu đồng do Công ty TNHH Di sản Quê Hương tài trợ.