Hơn 75% bệnh nhân đái tháo đường nhập viện vì biến chứng tim mạch

Hơn 75% bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) nhập viện vì các biến chứng tim mạch. Nhiều thống kê cho thấy khoảng 80% bệnh nhân ĐTĐ bị xơ vữa động mạch, tỉ lệ này chỉ chiếm 30% nếu bệnh nhân không có ĐTĐ.

Tổn thương động mạch nuôi tim (động mạch vành)

Biến chứng mạn tính do ĐTĐ gây ra cho bệnh nhân là tổn thương hẹp động mạch vành diễn biến âm thầm, bệnh nhân không có cảm giác đau nhưng có thiếu máu hay nhồi máu cơ tim, gây hậu quả suy tim xung huyết.

Bệnh chứng cấp tính là những cơn đau thắt ngực làm bệnh nhân có những cơn đau thắt ngực vùng sau xương ức đoạn 1/3 dưới, lúc đầu chỉ đau khi gắng sức, sau một thời gian đau cả khi nghỉ ngơi, đau có thời gian tăng dần, đau như ép ngực, đau vã mồ hôi, đau lan lên hàm và hai tay, ngậm thuốc dãn mạch vành thì bớt đau.

Ngoài ra còn có tình trạng nhồi máu cơ tim xảy ra ở vị trí đau như trên nhưng đau nhiều hơn, ngậm thuốc không bớt, có thể tụt huyết áp, tử vong do loạn nhịp tim, gây nguy hiểm. Bệnh nhân cũng có thể bị sốc tim do nhồi máu cơ tim gây hoại tử phần lớn cơ tim nên tim không bơm đủ máu nuôi cơ thể. Bệnh nhân khó thở, trụy mạch, chi lạnh, không có nước tiểu, 95% tử vong nếu không được nong động mạch vành. Nặng nhất là tử vong đột ngột do tắc một nhánh động mạch vành lớn gây vỡ tim hay loạn nhịp tim nguy hiểm.

HbA1c giảm từ 9% xuống 7%, nguy cơ biến chứng tim mạch giảm 50%-80%.

Giảm HbA1c - phòng ngừa biến chứng tim mạch

Bệnh nhân ĐTĐ có tỉ lệ biến chứng tim mạch cao hơn người bình thường và tiên lượng bệnh nặng hơn, bệnh nhân thường tử vong vì bệnh tim mạch. Theo Hiệp hội ĐTĐ Mỹ, việc điều trị tiểu đường phải đạt được hai mục tiêu: Kiểm soát đường huyết ở ngưỡng an toàn và phát hiện điều trị sớm các biến chứng. Hầu hết người bệnh hiện nay chỉ quan tâm tới đường huyết chứ chưa quan tâm tới biến chứng, như vậy mới đạt được 50% mục đích điều trị mà thôi. Để đáp ứng 50% mục tiêu điều trị còn lại, người bệnh cần theo dõi chỉ số HbA1c.

Chỉ số HbA1c phản ánh khả năng kiểm soát đường huyết trong ba tháng gần nhất, ưu việt hơn chỉ số đường huyết (chỉ phản ánh đường máu tại thời điểm đo). Ở người bình thường HbA1c nhỏ hơn 6,5%. Khi HbA1c giảm 1%, bệnh nhân giảm được 38% nguy cơ mù lòa, giảm 28% nguy cơ suy thận, giảm 35% nguy cơ cắt cụt chi. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi HbA1c giảm từ 9% xuống 7%, tỉ lệ biến chứng võng mạc ở người bệnh tiểu đường type 2 giảm 1,5-2,5 lần; tỉ lệ biến chứng thận giảm 3-9 lần, nguy cơ biến chứng tim mạch giảm 50%-80%.

Nghiên cứu mới làm giảm HbA1c - ngăn ngừa biến chứng

Tháng 4-2014, BV Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị của TĐCARE trên bệnh nhân ĐTĐ type 2”. Trong đó thực phẩm chức năng (TPCN) TĐCARE gồm bảy thảo dược quý: Khổ qua, dây thìa canh, linh chi, sinh địa, thương truật, tảo spirulina, hoài sơn có tác dụng làm hạ đường huyết, giảm chỉ số HbA1c, giảm cholesterol, lipid máu, giúp ngăn chặn các biến chứng trên mắt, tim, thận, thần kinh… do ĐTĐ gây ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy TĐCARE có tác dụng hỗ trợ làm giảm đường huyết từ 8,7 mmol/lít xuống 6,37 mmol/lít; giảm chỉ số HbA1c từ 7,88% xuống 6,8% sau ba tháng sử dụng. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh ĐTĐ nên kiểm tra đường huyết định kỳ, theo dõi chỉ số HbA1c ba tháng/lần và kiểm tra các nguy cơ tim mạch. Nên điều trị đúng, đủ thuốc ĐTĐ, thuốc tim mạch và thường xuyên sử dụng TĐCARE.

NGUYỄN VÂN