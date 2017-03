Honda SH Mode và Wave khuyến mãi lớn

Theo đó, khách mua xe được tặng thẻ thành viên Honda Plus Premium với nhiều tiện ích hấp dẫn như cung cấp thông tin của chương trình thành viên Honda Plus Premium, bảo hiểm, hỗ trợ tài chính, tham dự miễn phí các khóa đào tạo về kỹ năng lái xe an toàn. Ngoài ra, khách hàng còn được ưu tiên phục vụ tại HEAD; hưởng quyền lợi bảo hiểm đặc biệt dành cho xe máy Honda trong trường hợp xe bị mất trộm, tai nạn gây ra thiệt hại cho xe hoặc gây tử vong cho người sử dụng xe… Chương trình áp dụng đồng thời cho cả khách hàng đã mua xe SH Mode từ ngày 4 đến 30-6.

Từ nay đến hết tháng 7-2013, khách hàng được tặng ngay một phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng khi mua xe Wave 110S phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt; Wave 110RS phiên bản vành nan hoa và vành đúc; Wave 110RSX phiên bản tiêu chuẩn và thể thao. Phiếu quà tặng được sử dụng ngay trong lần mua xe và không được quy đổi thành tiền mặt.

PHI NGUYỄN