Honda trao thưởng Vui khai giảng, quà hoành tráng

Đây là chương trình khuyến mãi dành cho sinh viên mua xe máy của Honda tại các cửa hàng Honda ủy nhiệm trên toàn quốc từ ngày 15-9 đến hết ngày 14-10.

Danh sách khách hàng trúng thưởng được chọn ngẫu nhiên bằng cách nhấp chuột vào máy tính dựa trên dữ liệu đăng ký của khách hàng trên website của Honda Việt Nam. Buổi rút thăm đã chọn được 117 khách hàng may mắn trúng thưởng trong tổng số 7.568 khách hàng mua xe của Honda Việt Nam trong thời gian trên. Trong đó, hai khách hàng may mắn nhận giải đặc biệt (xe Air Blade FI Magnet), 25 khách hàng đoạt giải nhất (laptop Toshiba Satellite L640-1007U), 90 khách hàng đoạt giải nhì (máy ảnh Canon PowerShot A3000 IS). Honda Việt Nam sẽ thông báo bằng thư riêng tới khách hàng trúng thưởng, đồng thời công khai danh sách trên website www.honda.com.vn/beu/beustudent từ ngày 15-11.

P.HOÀNG