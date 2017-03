Honda tung ra PCX125 đời 2011

Ra mắt ở Thái Lan từ cuối 2009, PCX nhận được đánh giá cao khi xuất sang châu Âu. Ở Việt Nam, giới nhập xe đã đưa về thử nghiệm thị trường nhưng thực tế, PCX chưa thể tạo nên làn sóng giống như SH hay thấp cấp hơn là SCR.

PCX125 đời 2011

Honda đã có những thay đổi cho đời 2011 khi cặp xi-nhan trước và sau tách biệt khỏi thân. Kiểu đèn tròn khá hợp với vóc dáng nhiều uốn lượn.

PCX vẫn trang bị động cơ 125 phân khối, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch, hộp số V-matic và hệ thống Stop and Go. Để tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống Stop and Go sẽ dừng động cơ 3 giây sau khi chiếc scooter dừng lại. Động cơ khởi động lại khi bướm ga mở và hệ thống có thể nhả ly hợp với một nút bấm phía tay nắm bên phải.

Honda còn trang bị cho PCX hệ thống phanh kết hợp CBS, với phanh đĩa trước 220 mm sử dụng 3 piston thủy lực và phanh tang trống sau. Chiếc scooter đủ chỗ cho hai người. Giá để hàng phía sau để vừa một chiếc mũ bảo hiểm loại bảo vệ cả đầu. Có thêm một hộc để đồ thứ hai phía đầu xe.

Honda Việt Nam tuyên bố cũng sẽ giới thiệu PCX nhưng thời điểm không được tiết lộ.

Theo VNE