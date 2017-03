Honda Việt Nam giải trình về hàng loạt sự cố lỗi

Đó là các sản phẩm như: tấm cách nhiệt trên bô xe Honda Air Blade thiếu an toàn, việc thu hồi xe Honda Lead, chất lượng nhông xích của xe Future Fi và việc Honda Nhật Bản thu hồi xe Honda PCX.

Trong báo cáo gửi Cục Quản lý cạnh tranh, Công ty Honda Việt Nam khẳng định chưa từng sản xuất hoặc cung cấp tấm ốp bô xe bằng kim loại cho xe Air Blade. Tấm cản nhiệt chính hiệu lắp trên bô xe Air Blade của Honda Việt Nam làm bằng chất liệu nhựa, hoàn toàn an toàn cho người sử dụng. Các tấm chắn nhiệt bằng kim loại được sản xuất bởi một bên thứ ba và do khách hàng tự lắp thêm vào.

Công ty Honda Việt Nam đã gửi thông báo đến tất cả cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (Head) yêu cầu các Head khuyến cáo và tư vấn cho khách hàng không lắp đặt các phụ kiện này cho xe vì lý do an toàn.

Công ty Honda Việt Nam đã có khuyến cáo tới các Head tư vấn rõ: Khách hàng không lắp đặt các phụ kiện này cho xe vì lý do an toàn

Về việc thu hồi xe máy Honda Lead, Honda Việt Nam khẳng định trong báo cáo gửi Cục Quản lý cạnh tranh: “Trong quá trình sản xuất, lắp đặt xe máy Honda Lead, Honda Việt Nam đã tiến hành các biện pháp thử nghiệm và phát hiện có 26 trong tổng số 3.720 xe có lỗi về bu-lông trên nắp bình xăng.

Tuy nhiên, trong khi làm rõ về nguyên nhân của hiện tượng nói trên, Honda Việt Nam đã cung cấp ra thị trường 2.154 xe Honda Lead. Lỗi này không ảnh hưởng đến chất lượng của xe cũng như không ảnh hưởng đến an toàn cho người sử dụng.

Kiểm tra lỗi trên xe Honda Lead

Việc Honda Việt Nam tiến hành thu hồi các xe bị lỗi là để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Honda Việt Nam cũng đã thông báo cho các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các Head về việc Honda sẽ chịu toàn bộ chi phí của việc thay thế bình xăng cho các sản phẩm trong diện thu hồi nói trên”, báo cáo nêu rõ.

Cũng theo Công ty Honda Việt Nam, chất lượng nhông xích đối với dòng xe Honda Future Fi thuộc các chi tiết mang tính chất hao mòn tự nhiên nên theo chế độ bảo hành của Honda Việt Nam sẽ không thuộc đối tượng được bảo hành.

Nhãn hiệu ghi trên nhông xích là FUTU 1

Bởi vì, tuổi thọ của nhông xích xe máy phụ thuộc vào chế độ và điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Honda Việt Nam cam kết sẽ tiến hành kiểm tra và báo cáo cho Cục Quản lý cạnh tranh trong thời gian sớm nhất.

Honda Việt Nam cũng khẳng định, việc thu hồi và tiến hành thay thế hộp bảo vệ bình điện do thiết kế sai quy cách của 7.453 chiếc PCX125 tại thị trường Nhật Bản không ảnh hưởng gì đến các dòng Honda PCX tại Việt Nam. Những lỗi này đã được Honda Việt Nam khắc phục.

Mô tả lỗi hộp đựng bình điện của PCX tại Nhật

"Trong số hơn 7.000 xe Honda có lỗi sản xuất tại Thái Lan chỉ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, các xe Honda PCX xuất khẩu sang thị trường khác (trong đó có Việt Nam) đã được khắc phục lỗi này. Vì vậy, các sản phẩm xe Honda PCX của Honda Việt Nam và các sản phẩm Honda PCX nhập khẩu vào Việt Nam không thuộc diện thu hồi nói trên", báo cáo nêu rõ.

Theo Thu Hiền (VTC News)