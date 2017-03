Honda Việt Nam: Luôn vì sự an toàn giao thông của cộng đồng

Trong đó, các chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”; đào tạo, hướng dẫn lái xe an toàn (LXAT) cho cán bộ Đoàn và người dân do Honda Việt Nam và các HEAD tổ chức thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong xã hội về những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm xây dựng một xã hội giao thông văn minh, an toàn.

Trẻ thơ vui học an toàn giao thông

Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” của Honda Việt Nam tiếp tục để lại dấu ấn trong năm qua. Chương trình đã mang lại niềm vui cho gần 90.000 em học sinh lớp 3 ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương và TP.HCM khi được hướng dẫn về an toàn giao thông.

Với nội dung được lựa chọn kỹ lưỡng cộng với hình ảnh minh họa đẹp mắt, giáo trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” giúp tạo nên những giờ học an toàn giao thông thú vị, hấp dẫn và hiệu quả. Thông qua các buổi học, chương trình đã trang bị cho các em những kiến thức hữu ích về an toàn giao thông để tự bảo vệ mình tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra khi lưu thông trên đường.

Học viên thực hành lái xe trên ván hẹp.

Lái xe an toàn cùng Honda Việt Nam

Năm 2010, Honda Việt Nam và các HEAD đã tiếp tục sát cánh cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ năng LXAT và trang bị kỹ năng tổ chức những hoạt động hướng dẫn LXAT cho gần 2.000 cán bộ Đoàn cơ sở. Sau các khóa đào tạo, những cán bộ Đoàn cơ sở này có thể tự triển khai các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông và hướng dẫn LXAT tại các địa phương trên cả nước.

Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng đã phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe an toàn”. Chương trình hướng tới mục tiêu tuyên truyền, nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe cho các cán bộ Đoàn thanh niên, hội sinh viên thuộc các trường ĐH, CĐ trong cả nước.

Các hoạt động hướng dẫn an toàn giao thông, LXAT do hệ thống các HEAD của Honda Việt Nam thực hiện cũng đạt được những thành công rực rỡ trong năm qua. Các chương trình do 165 HEAD tại hơn 58 tỉnh, thành tổ chức đã thu hút trên 122.000 khách hàng và người dân tham gia. Những chương trình hướng dẫn LXAT do các HEAD thực hiện không chỉ chú trọng nội dung giảng dạy, kết hợp hài hòa lý thuyết và thực hành mà còn được đầu tư tổ chức thành những ngày hội LXAT hoành tráng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đối tượng đào tạo các HEAD hướng tới cũng được mở rộng hơn, gồm cả sinh viên, đoàn viên thanh niên, giáo viên, viên chức, thiếu nhi... với mong muốn tạo ra làn sóng tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, ý thức an toàn giao thông toàn xã hội.

Hoa hậu Mai Phương Thúy tham gia chương trình hướng dẫn lái xe an toàn của Honda.

Căng tràn sức trẻ trong “Tôi yêu Việt Nam” 2010

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản 2010 với tên tựa “Tiểu thư giao thông” ngay sau khi chính thức công chiếu trên truyền hình VTV đã giành được rất nhiều tình cảm của khán giả. Với nội dung được xây dựng sinh động, hấp dẫn, “Tiểu thư giao thông” không chỉ trở thành người bạn thân quen của lứa tuổi hoa niên mà còn tạo được dấu ấn tích cực khi truyền tải thành công thông điệp tham gia giao thông an toàn tới mọi đối tượng khán giả.

Các tình huống giao thông được đan cài khéo léo trong phim và phần hướng dẫn LXAT chi tiết, dễ hiểu của Hoa hậu Mai Phương Thúy đã làm nên thành công cho bộ phim “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản 2010. Chương trình đã thu hút gần 26.000 khán giả trực tiếp tham gia trả lời câu hỏi tình huống giao thông trên truyền hình. Điều đó không chỉ minh chứng cho sức thu hút của chương trình mà còn cho thấy giới trẻ Việt Nam hiện nay thực sự rất quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông.

Tiếp nối những thành công đó, thời gian tới Honda Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo LXAT, tuyên truyền và giáo dục an toàn giao thông trên truyền hình cũng như trực tiếp cho cộng đồng, góp phần đem đến niềm vui, sự an toàn cho mọi người, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn tại Việt Nam theo đúng triết lý an toàn mà Honda luôn theo đuổi.

NHƯ THỦY