Honda Việt Nam: Tất cả vì An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ

HVN gia tăng xuất khẩu xe máy Đó là một trong những mục tiêu chính của HVN trong năm 2013 vừa được ông Masayuki Igarashi - Tổng Giám đốc công bố tại lễ tổng kết 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013. Theo ông, năm 2012 do ảnh hưởng kinh tế suy thoái nhanh chóng từ đầu năm nên doanh số các tháng liên tục trong tình trạng thấp hơn so với năm 2011. Mặc dù liên tục cải tiến và ra mắt nhiều xe mới (SH 125i/150i, PCX, Air Blade 125cc, LEAD, VISION và Wave 110RSX) và thực hiện các chương trình khuyến mãi nhưng doanh số năm 2012 chỉ dừng ở mức 96% so với năm trước với 1,95 triệu xe được bán ra. Trong năm 2012, HVN đã đẩy mạnh xuất khẩu xe máy qua Thái Lan, Malaysia, Philippines, Lào, Campuchia, Parkistan và Ý. “Nỗ lực hết mình vì một xã hội giao thông an toàn; tăng cường đóng góp cho xã hội như một công dân tích cực và nỗ lực bảo vệ môi trường là ba mục tiêu xã hội trong năm 2013 của HVN…” - ông Masayuki Igarashi - Tổng Giám đốc cam kết. Đặc biệt, đóng góp xã hội liên quan đến lĩnh vực giáo dục là nội dung xuyên suốt của HVN nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của trẻ em và khuyến khích các em biến ước mơ thành hiện thực. Cũng trong năm 2013 này, HVN sẽ hoàn tất xây dựng nhà máy xe máy thứ ba tại Hà Nam. Qua đó tiếp tục gia tăng xuất khẩu xe máy và đẩy mạnh việc đào tạo và tuyên truyền về ATGT cho khách hàng; nâng cao hiệu quả chương trình Tôi yêu VN trên truyền hình. Kể từ tháng 2-2013, HVN chính thức trở thành nhà tài trợ chính cho Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), đội tuyển quốc gia nam nữ và đội tuyển U23 Việt Nam. Danh sách các HEAD triển khai chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” theo mô hình hoàn chỉnh