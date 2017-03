Honda VN: Chương trình giáo dục ATGT cho trẻ em tại trường học

Do Honda Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt nhằm tuyên truyền ATGT và hướng đến việc nâng cao ý thức ATGT để khi lớn lên các em có nền tảng ý thức và kỹ năng lái xe an toàn, đảm bảo an toàn cho chính mình và cho cộng đồng.

Chương trình giáo dục ATGT cho trẻ em tại trường học dành cho các em học sinh lớp 3 và bắt đầu tại Vĩnh Phúc, sau đó sẽ triển khai tại các địa phương khác với hai hoạt động chính: tặng bộ sách giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cho học sinh lớp 3 và tập huấn, trao đổi kiến thức ATGT với giáo viên các trường tiểu học; tổ chức các buổi giảng dạy mẫu và các trò chơi thực hành kiến thức ATGT tại các trường để giúp các em cảm nhận được sự thích thú khi học ATGT (ảnh).

Trong cuốn sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” sẽ có những kiến thức cơ bản giúp các em tham gia giao thông an toàn như hướng dẫn các em cách đi bộ, qua đường, cách đi xe đạp, đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy, xe đạp và ôtô an toàn, cách phòng tránh những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường...