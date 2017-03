Hướng dẫn lái xe an toàn khi sử dụng xe Civic và CR-V

Đồng thời góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn, HVN tiếp tục tổ chức chương trình “Lái xe an toàn dành cho khách hàng sử dụng xe Civic và CR-V” tại TP.HCM (ảnh) và TP Đà Nẵng. Đến với chương trình “Lái xe an toàn”, các khách hàng sử dụng Civic và CR-V sẽ được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng về lái xe an toàn, bao gồm cả lý thuyết và thực hành thực tế.

Ở phần lý thuyết, các chuyên gia hướng dẫn lái xe an toàn sẽ giúp khách hàng mở rộng nhận thức về an toàn giao thông và lái xe an toàn, đồng thời hướng dẫn một số phương pháp lái xe an toàn cơ bản, cách phán đoán các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông trong điều kiện trời tối, đường trơn trượt…

Trong phần thực hành bài xe tĩnh, khách hàng được hướng dẫn cách tự kiểm tra xe trước khi lái, tư thế lái xe chuẩn, cách lên xuống xe để phòng tránh tai nạn… Ở phần thực hành bài xe động, khách hàng được thực hành kỹ năng đỗ xe đúng chỗ, đúng cách; trải nghiệm cảm giác an toàn với hệ thống chống bó cứng phanh ABS trong điều kiện đường trơn trượt… Đây là bài học mang lại sự thích thú nhất cho khách hàng. HVN hy vọng chương trình sẽ giúp khách hàng nâng cao kỹ năng lái xe cũng như có những chuyến đi an toàn trên mỗi chặng đường, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn tại Việt Nam.

P.NGUYỄN