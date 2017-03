Chương trình đã được khởi động tại Hà Nội vào tuần trước và diễn ra tại TP.HCM vào ngày 5 và 6-6. Tại mỗi nơi, có trên 200 học viên được tham gia các buổi học với sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia của Ford. Đối tượng tham dự chương trình chủ yếu là đại diện các học viên đến từ các trường bồi dưỡng và đào tạo lái xe, tài xế taxi, xe buýt, các tư vấn bán hàng của đại lý Ford, các khách hàng cá nhân và dự án của công ty, thành viên CLB phụ nữ và xe hơi và các thành viên từ các câu lạc bộ xe hơi trực tuyến.

Chuyên gia Ford đang hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu.

Chương trình gồm nâng cao nhận thức về điều kiện giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và phương pháp lái xe tiết kiệm nhiên liệu. Điểm đặc biệt của chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” năm nay là sự hợp tác giữa Ford Việt Nam và kênh VOV Giao thông. Cụ thể, kênh VOV Giao thông sẽ phát sóng chương trình Lái xe an toàn cùng Ford vào giờ cao điểm (thời lượng 5 phút) dành cho các lái xe tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận. Qua sóng VOV, các chuyên gia của Ford sẽ tư vấn, cung cấp cho bạn nghe đài những thông tin bổ ích về kỹ thuật lái xe an toàn, hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu; hỏi/đáp trực tiếp thông qua đường dây nóng.

NGUYÊN MẪN