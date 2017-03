Hưởng ứng Giờ Trái đất 2015: Big C triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ

Được biết đến như một doanh nghiệp (DN) công dân gương mẫu, nhiều năm qua Hệ thống siêu thị Big C luôn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Năm nay, hưởng ứng Giờ Trái đất, toàn bộ 30 siêu thị Big C trên toàn quốc đồng loạt triển khai chương trình tiết kiệm điện bằng cách tắt bớt đèn chiếu sáng, điều chỉnh tăng nhiệt độ điều hòa không khí và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng điện trong siêu thị. Chương trình diễn ra trong trọn ngày 28-3 với mục tiêu giảm 20% lượng điện năng tiêu thụ trong ngày của siêu thị.

Túi sử dụng nhiều lần Lohas được phân phối với giá vốn nhằm khuyến khích người tiêu dùng hạn chế thói quen sử dụng túi nylon.

Tuyên truyền, cổ động bảo vệ môi trường

Cũng nằm trong khuôn khổ hoạt động bảo vệ môi trường, từ ngày 17 đến 30-3, Hệ thống siêu thị Big C đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền lối sống xanh thông qua việc tổ chức trò chơi trực tuyến “Trái đất xanh” trên trang fan page facebook của Hệ thống siêu thị Big C. Trò chơi được thiết kế đơn giản, dễ chơi và thú vị cùng nhiều thông tin, kiến thức giúp người chơi hiểu biết thêm về cách thức phân loại rác giúp việc xử lý rác được hiệu quả hơn.

Ngoài ra, từ ngày 23-3 Hệ thống siêu thị Big C triển khai chương trình dài hạn về thu gom pin đã qua sử dụng tại văn phòng và các siêu thị Big C trên toàn quốc nhằm nâng cao hiểu biết của nhân viên và khách hàng đối với tác hại của pin đối với môi trường. Chương trình thu gom pin đã qua sử dụng cũng được cổ động mỗi ngày trên trang fan page facebook của Hệ thống siêu thị Big C.