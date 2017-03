K+ tặng miễn phí 10.000 bộ thiết bị thu phát sóng truyền hình số vệ tinh

Theo chương trình này, 10.000 khách hàng đầu tiên đăng ký các gói dịch vụ Family hoặc Premium với thời hạn sử dụng từ 12 tháng sẽ được tặng 1 bộ thiết bị thu phát sóng trị giá 1,5 triệu đồng. Chương trình không giới hạn thời gian cho đến khi hết số lượng 10.000 bộ thiết bị. Đây là một món quà may mắn K+ muốn gửi tặng đến khách hàng nhân dịp Tết Canh Dần.

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam có rất nhiều thiết bị thu phát sóng kỹ thuật số vệ tinh được bày bán cho người tiêu dùng. Hầu hết các thiết bị này đều có xuất xứ từ Trung Quốc nên không đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh của các kênh truyền hình. Thực tế cho thấy nhiều khách hàng mua về nhưng không xem được các kênh như người bán hàng quảng cáo. Theo đánh giá của các chuyên gia kỹ thuật, bộ thiết bị thu phát sóng của K+ được sản xuất theo đơn đặt hàng riêng tại Hàn Quốc, nên đảm bảo chất lượng thu phát sóng vệ tinh số.

Bên cạnh đó, những thiết bị trôi nổi trên thị trường chỉ bắt được rất ít kênh với số lượng chưa đến 10 kênh. Tín hiệu truyền hình không ổn định và không thường xuyên do các kênh có nội dung hay đều được các nhà cung cấp mã hóa. Ông Arnaud de Villeneuve, Phó Tổng Giám đốc công ty VSTV cung cấp dịch vụ truyền hình kỹ thuật số vệ tinh K+ cho biết: “Toàn bộ các kênh truyền hình do K+ cung cấp cho khách hàng đều được VSTV mua bản quyền phát sóng, do đó khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ mà K+ cam kết với khách hàng”.

Hiện gói dịch vụ Family cung cấp nhiều hơn 45 kênh và gói Premium cung cấp nhiều hơn 50 kênh với nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu giải trí của mọi thành viên trong gia đình từ trẻ em đến người cao tuổi. Phần lớn các kênh nước ngoài đã và đang được K+ Việt hóa nội dung để khán giả có thể cảm nhận hết được nội dung của kênh. Trong thời gian tới, K+ sẽ Việt hóa 100% nội dung các kênh nước ngoài và tăng số lượng kênh của các gói Family và Premium để khán giả có thêm nhiều lựa chọn giải trí hơn nữa.

Truyền hình kỹ thuật số vệ tinh K+ phủ sóng toàn quốc, không bị giới hạn về địa lý do vậy những người dân sinh sống tại vùng sâu, vùng xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ truyền hình của K+ với chất lượng cao như đang ở tại thành phố. Hiện K+ đang mở rộng hệ thống đại lý phân phối và bán lẻ trên khắp lãnh thổ Việt Nam để người tiêu dung có thể mua sản phẩm, dịch vụ một cách nhanh chóng chỉ bằng một cuộc điện thoại miễn phí đến tổng 1900 1592 hoặc truy cập vào trang web www.kplus.vn.

Theo PV (HNMO)