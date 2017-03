Kế hoạch hành động quốc gia chống biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị tác động mạnh mẽ nhất, đặc biệt là khu vực ĐBSCL. Từ đầu năm 2012 đến nay, chúng ta phải chứng kiến, gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Tháng 4-2012, cư dân TP.HCM phải chứng kiến một trận bão lớn, gió thổi mạnh, rít lên từng hồi, quật ngã nhiều cây xanh. Chưa hết, cơn bão số 8 vừa gây ra hậu quả nặng nề cho người dân ở vùng Bắc Bộ. Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai còn chủ quan, xem nhẹ tầm quan trọng của vấn đề BĐKH.

Tăng cường năng lực giám sát khí hậu

Nằm trong Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành, mục tiêu đầu tiên chúng ta cần thực hiện là tăng cường năng lực giám sát khí hậu, cảnh báo sớm thiên tai. Kế đó là xây dựng, đưa vào vận hành hệ thống giám sát BĐKH, nước biển dâng với công nghệ hiện đại, độ chính xác cao. Song song đó, đảm bảo cung cấp thông tin cho các vùng khí hậu Việt Nam; xây dựng bộ bản đồ khí hậu, BĐKH, bản đồ phân vùng cảnh báo các loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt… Đồng thời, kế hoạch cũng tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh lương thực, an ninh về nước. Theo đó, chúng ta cần có các cơ chế, chính sách nhằm duy trì hợp lý, bền vững quỹ đất cho nông nghiệp tại các vùng, các địa phương. Mục đích nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong điều kiện BĐKH. Nghiên cứu việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để chủ động phòng tránh dịch bệnh. Cùng với đó là phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng với BĐKH; tăng cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ rủi ro trong nông nghiệp… Ngoài ra, kế hoạch đề cập tới việc chủ động ứng phó với thiên tai; chống ngập cho các thành phố lớn; củng cố đê sông, đê biển và an toàn hồ chứa. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng tránh thiên tai, đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các kiến thức bản địa. Đồng thời, huy động các nguồn lực và tài chính ứng phó hợp tác; nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế về BĐKH…

Các bạn trẻ tham gia tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong chương trình do Sở TN&MT tổ chức. Ảnh: NGỌC CHÂU

10 dự án trong giai đoạn 2012-2015

Ngoài ra, có 65 đề án sẽ được thực hiện đến năm 2020 về quản lý chất thải; tăng cường năng lực quản lý; tái sử dụng, tái chế chất thải nhằm giảm phát thải khí nhà kính; áp dụng kỹ thuật chôn lấp để thu hồi khí mê tan; mô hình khu đô thị, khu dân cư xanh tiết kiệm năng lượng, nguyên nhiên liệu, thân thiện với khí hậu… Tuy nhiên, trước mắt, chúng ta ưu tiên cho 10 chương trình, đề án được thực hiện trong giai đoạn 2012-2015. Đó là hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn đến năm 2020; ứng phó với BĐKH cho các đô thị lớn của Việt Nam, ưu tiên thực hiện các dự án chống ngập úng TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ; nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng phù hợp với điều kiện BĐKH và nước biển dâng…

Tuy nhiên, chính mỗi người dân cũng có thể cùng hành động, chung tay để bảo vệ môi trường, chống BĐKH. Chẳng hạn như thay thế các bóng đèn truyền thống bằng đèn tiết kiệm năng lượng. Bạn đừng quên kiểm tra các vòi nước sinh hoạt thường xuyên, để ý xem két nước toilet có bị rò rỉ không. Đồng thời, nhắc nhở các thành viên trong gia đình hãy tiết kiệm, sử dụng nước vừa đủ với nhu cầu. Chúng ta hãy nhớ lấy một ca đầy nước thay vì để vòi nước chảy không trong lúc đánh răng hay cạo râu. Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều loại túi thân thiện với môi trường. Đây là sản phẩm chúng tôi khuyến khích bạn hãy sử dụng thay thế cho túi nylon. Hơn nữa, những loại này có nhiều mẫu mã đẹp, thời trang, giá thành hợp lý mà lại rất thuận tiện khi đi mua hàng. Bạn có thể tận dụng hộp nhựa để đựng những đồ tươi sống như thịt, cá, hải sản… Như thế vừa gọn gàng, vừa đảm bảo đồ ăn được bảo quản sạch sẽ. Với những chị em làm nội trợ, hãy nhớ đừng đổ rác, dầu ăn thừa xuống cống; thu gom rác và phân loại tại nguồn. Một điều nữa là hãy hướng hẫn con trẻ xây dựng ý thức bảo vệ môi trường; đừng xả rác, khạc nhổ bừa bãi; không bẻ cây, ngắt hoa, hãy giữ cây cối luôn tươi tốt… Những cách này vừa đơn giản lại dễ thực hiện, còn rất nhiều những cách khác bạn có thể tự áp dụng cho riêng mình. Chỉ cần ý thức hơn một chút là bạn đã có thể chung tay cùng bảo vệ môi trường.

NGỌC CHÂU