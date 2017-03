Khách hàng Big C Gò Vấp trúng giải tỉ phú Omo

Lễ trao giải đã diễn ra long trọng tại Big C Gò Vấp và tư gia của khách hàng. Đây là lộc xuân may mắn đầu năm mà Big C và nhãn hàng bột giặt Omo gửi đến khách hàng trong năm mới 2014. Chính niềm vui bất ngờ trước tết Nguyên đán đã đem đến cho anh và gia đình một cái tết sung túc và trọn vẹn hơn.





Đại diện Big C, Unilever trao giải tỉ phú cho anh Thái Hoàng Hải.

Được biết anh Hải là một trong 10 khách hàng may mắn nhận giải tỉ phú của Omo. Ôn ngàn chuyện tết, đón vạn lộc xuân kéo dài từ 11-11-2013 đến 8-2-2014. Chương trình gồm 10 giải tỉ phú, mỗi giải trị giá 1 tỉ đồng; 10.000 giải triệu phú, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.



MINH TÚ