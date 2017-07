Khách hàng “săn” dự án đầu tư nửa cuối năm 2017

Theo dự báo của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) sáu tháng cuối năm 2017, thị trường sẽ có sự chuyển hướng mạnh sang phân khúc thị trường bất động sản (BĐS) có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thật của đa số người có thu nhập trung bình, thấp.



Phân khúc vừa túi tiền

Thị trường BĐS nửa cuối năm 2017 dự báo sẽ tiếp tục sôi động khi nhiều doanh nghiệp chuẩn bị bung hàng. Tuy nhiên, cơ hội chủ yếu dành cho những dự án có vị trí tốt chủ đầu tư uy tín và có sản phẩm phù hợp với nhu cầu, vừa túi tiền đa số khách hàng.

Tại khu Đông, các doanh nghiệp như Thủ Đức House, An Gia Investment, HimLam Land, NovaLand, Hưng Thịnh Land… dự kiến sẽ cho ra thị trường nhiều dự án mới. Khu Nam cũng được đánh giá sẽ tăng trưởng trở lại với những dự án mới. Bên cạnh đó, đất nền và nhà phố giá rẻ khu Tây Bắc cũng sẽ tiếp tục lên ngôi khi nhiều doanh nghiệp như Cát Tường Group, Trần Anh, Hiển Vinh… thông báo chuẩn bị bung hàng. Trong đó, Cát Tường Group vừa chào ra thị trường gần 300 sản phẩm nhà phố liền thổ được chủ đầu tư cam kết về chất lượng, tiến độ, pháp lý hoàn thiện đang tạo nên sức hút tại thị trường này.

Là dự án hiếm hoi hội tụ đầy đủ những tiêu chí lý tưởng của một dự án xứng đáng đầu tư và an cư bậc nhất phía Tây Bắc, khu đô thị TM – DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh trở thành điểm sáng thu hút khách hàng, góp phần tạo nên xu hướng dịch chuyển dân cư mạnh mẽ về khu vực Tây Bắc thành phố hiện nay.

Hút khách bởi tiện ích “độc”, “lạ”



Khách hàng tham quan dự án Cát Tường Phú Sinh

Sở hữu vị trí tiềm năng khi tọa lạc tại trung tâm đô thị Tây Bắc, dự án Cát Tường Phú Sinh thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố chỉ 20- 25 phút với hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện mỗi ngày như: cầu vượt Trường Sơn – sân bay Tân Sơn Nhất, hầm chui An Sương, tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, mở rộng QL 22, QL 1A, đường tỉnh 824.



Cát Tường Phú Sinh có quy mô 107ha được Cát Tường Group đầu tư hạ tầng và tiện ích bài bản với tâm huyết mang đến một khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái đặc sắc cho cư dân và du khách gần xa. Sinh sống tại đây, cư dân được thừa hưởng trọn vẹn không gian sống sinh thái trong lành và các tiện ích hiện đại như: khu du lịch sinh thái An Tây Hồ, kênh du lịch sinh thái Sông Trăng, phố đi bộ An Lộc Phát, công viên Thế Giới Kỳ Quan, công viên Thế Giới Tuổi Thơ, trung tâm thương mại An Phú Sinh, trung tâm thể thao đa năng, trung tâm y tế cộng đồng Âu Lạc, bệnh viện đa khoa, trường học các cấp từ mầm non đến THPT.



Hình ảnh thực tế dự án Cát Tường Phú Sinh

Cô Bích Ngọc (Q. Bình Tân, TP.HCM), một khách hàng tại đây chia sẻ: “Tôi đã mua 2 nền đất tại Cát Tường Phú Sinh cách đây 7 tháng, lúc đó, dân cư chưa về ở đông, nhiều công viên vẫn chưa hoàn thiện, nhưng hôm nay khi tôi ghé thăm lại thì hoàn toàn bất ngờ trước tiến độ triển khai dự án của chủ đầu tư. Tại mỗi dãy nhà đều có công viên xanh mát, trò chơi cho trẻ em, các công viên lớn với hình tượng khủng long, những Kỳ quan Thế Giới cũng được hoàn thiện, đặc biệt là người dân về sinh sống rất đông, tôi đang có ý định tìm hiểu và mua thêm 1 căn nhà phố liền kề tại đây, những căn nhà phố có kiến trúc, nội thất bắt mắt và thu hút.”



Là dự án của chủ đầu tư uy tín hàng đầu Tây Bắc, dự án được đảm bảo về tính pháp lý minh bạch, các cam kết với khách hàng đều được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, hiện toàn bộ sản phẩm thuộc giai đoạn 1 của dự án đều đã bàn giao sổ hổng riêng cho khách hàng.

Đặc biệt, chủ đầu tư luôn đưa ra những chính sách thanh toán linh hoạt dành cho khách hàng của mình. Cụ thể, trong đợt mở bán nhà phố sắp tới, với giá chỉ từ 898 triệu đồng/căn, khách hàng thanh toán trước 50% có thể nhận nhà ở ngay, phần còn lại thanh toán với lãi suất ưu đãi từ 2 – 5 năm. Đây là lợi thế vượt trội riêng có mà chỉ những chủ đầu tư uy tín có tiềm lực tài chính mạnh mới thực hiện được. Mặt khác, đó cũng là cơ hội giúp khách hàng chủ động được dòng tiền của mình để có phương thức đầu tư an cư hiệu quả.