Khai trương nhà mẫu dự án Hưng Phúc - Happy Residence

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng vừa khai trương hai nhà mẫu thuộc căn hộ Hưng Phúc - Happy Residence tại Trung tâm Nhà mẫu của Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM. Nhân sự kiện này, Phú Mỹ Hưng đã ký kết thỏa thuận với Vietcombank về việc bảo lãnh cho dự án Hưng Phúc - Happy Residence.

Dòng chảy không giới hạn không gian

Đó là ý tưởng chính khi thiết kế nội thất cho hai căn hộ mẫu dự án Hưng Phúc - Happy Residence, gồm kiểu nhà B1 - diện tích 72 m2 và A2 - 91 m2. Theo đơn vị thiết kế - Công ty Ngôi nhà Sáng tạo Artsy Expression, tiêu chí trang trí nội thất chung cho nhà mẫu là tạo những không gian sống với thiết kế sáng tạo, hiện đại và thời trang, phát huy tối đa chức năng của căn nhà. Một dòng chảy không giới hạn thông qua sử dụng đồ nội thất, tường thống nhất một màu sắc hoặc hoa văn tạo sự gắn kết để không gian được mở rộng hơn. Đặc biệt, căn hộ mẫu kiểu A2 - 91 m2 được lắp đặt ứng dụng công nghệ nhà thông minh - smarthome do Bkav SmartHome thực hiện.

SmartHome là giải pháp kết nối, điều khiển, quản lý ngôi nhà khi ở bất kỳ đâu. Từ xa có thể thông qua kết nối 3G, Wi-Fi, SMS, GPRS để điều khiển ánh sáng (đèn và tự nhiên), âm thanh, điều hòa nhiệt độ, máy nước nóng, môi trường không khí, rèm cửa; kiểm soát an ninh an toàn như báo trộm, rò rỉ gas, báo khói, cháy… Ngoài ra, dự án Hưng Phúc - Happy Residence được thiết kế mang tính ứng dụng cao, đồng thời khai thác phong cách kiến trúc chú trọng khai thác không gian xanh mở để gia tăng tính giao lưu cộng đồng - một nét văn hóa truyền thống của người Việt từ xưa đến nay.

Đông đảo khách đến tham quan mô hình và nhà mẫu dự án Hưng Phúc - Happy Residence.

Bốn ưu điểm của Hưng Phúc - Happy Residence

Có thể nói bốn ưu điểm lớn của các công trình nhà ở tọa lạc trong khu Nam Viên nói chung và Hưng Phúc - Happy Residence nói riêng chính là: (1) Hưởng được kiến trúc ngoại quan đồng bộ, sang trọng từ các khu biệt thự như Mỹ Phú, Mỹ Gia, Mỹ Thái, Chateau… (2) Độ thông thoáng cao do đón được gió sông thổi vào và mật độ xây dựng khu Nam Viên thấp. (3) Môi trường sinh thái trong lành do mảng xanh được bố trí hợp lý, phân bổ đều trong từng khu phố và toàn khu. (4) Kết nối giao thông và tiện ích thuận lợi với khu thương mại Tài chính Quốc tế, khu The Crescent… Hưng Phúc - Happy Residence là dự án căn hộ thứ 37 được triển khai trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng và là dự án căn hộ thứ 8 được triển khai trong khu Nam Viên.

Từ trước đến nay khu Nam Viên được ví là ốc đảo xanh, một resort trong Phú Mỹ Hưng vì được bao bọc bởi sông cảnh quan. Đặc biệt, vị trí Hưng Phúc - Happy Residence theo hướng Đông Bắc, chỉ cách công viên Cảnh Viên vài trăm mét; theo hướng tây nam khoảng 200 m là một công viên đô thị khác với diện tích gần 10.000 m2. Như vậy chỉ vài phút đi bộ, cư dân Hưng Phúc - Happy Residence có thể đến các công viên đô thị với diện tích mảng xanh rộng đến 5,5 ha.

Ngoài những ưu thế trên, vị trí của Hưng Phúc - Happy Residence còn tọa lạc ngay cửa ngõ vào khu biệt thự lâu đài Chateau - không gian sống cao cấp bậc nhất của Phú Mỹ Hưng và là sự hiếm hoi của khu ở đẳng cấp hàng đầu dành cho doanh nhân.

Khoảng cách giữa bốn tòa tháp được nghiên cứu thiết kế để đưa đến một tầm nhìn thoáng và riêng biệt cho mỗi căn hộ. Mỗi tháp sẽ có một lối vào riêng biệt với một sảnh sang trọng, có điểm nhấn khung bao quanh lối vào. Mỗi tầng trong tòa tháp sẽ có những không gian sảnh thông thoáng và rộng rãi được thiết kế tỉ mỉ, đồng thời tối đa hóa việc sử dụng không gian nội thất, mọi khu vực sinh hoạt chính đều có ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Bốn khối tháp được kết nối ở tầng 2, nơi bố trí toàn bộ tiện ích của dự án với khoảng 5.000 m2 dành cho dịch vụ, tiện ích trong nhà và ngoài trời. Các tiện tích ngoài trời gồm sân chơi cho trẻ, khu vực tập thể dục, yoga, khu thư giãn, khu BBQ, không gian sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi, hồ sục jackuzi… Tiện ích trong nhà có phòng chơi cho trẻ em, tập thể dục, phòng sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ…