Khai trương siêu thị Co.opmart Bến Lức, Long An

Tọa lạc tại số 61 quốc lộ 1A, khu phố 4, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Co.opmart Bến Lức được đầu tư xây dựng với vốn gần 75 tỉ đồng, diện tích sử dụng hơn 4.000 m2, kinh doanh trên 30.000 mặt hàng thiết yếu thuộc nhiều ngành hàng, dịch vụ. Chẳng hạn như khu siêu thị tự chọn, thời trang, khu ẩm thực, dịch vụ tiện ích…



Được khai trương vào thời điểm Co.opmart chào mừng tuổi 20, do vậy khi đến mua sắm tại Co.opmart Bến Lức dịp này, khách hàng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, các sản phẩm thực phẩm tươi sống, hàng công nghệ, đồ dùng gia đình, may mặc thời trang, hóa mỹ phẩm được giảm giá đến 50%. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng hàng trăm phần quà hấp dẫn như đường, nước rửa chén, dầu thực vật, nón bảo hiểm… Đặc biệt là cơ hội trúng thưởng may mắn với các giải thưởng giá trị như xe Honda Lead, bếp hồng ngoại, tủ lạnh, máy giặt…