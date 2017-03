Khai trương Trung tâm thương mại và siêu thị Big C tại Vinh

Đây là trung tâm thương mại lớn và hiện đại nhất ở Vinh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án gồm tòa tháp 20 tầng, trong đó bốn tầng dưới là trung tâm thương mại, 16 tầng trên là khu căn hộ cao cấp. Toàn bộ mặt bằng trung tâm thương mại có tổng diện tích sàn 17.600 m2 và được mở siêu thị Big C Vinh, gồm tầng hầm và bốn tầng lầu dành riêng cho khu thương mại. Tại đây sẽ có hơn 30 nhà sản xuất thực phẩm, rau quả tươi sống, đặc sản… cung ứng hàng hóa địa phương cho siêu thị này cũng như các siêu thị Big C khác trên toàn quốc. Đây là địa phương thứ bảy trên cả nước Big C có mặt với mục tiêu góp phần bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Nhân dịp khai trương, Big C Vinh cũng đã trao tặng 10 nhà tình thương cho người nghèo của địa phương.

THANH HẢI