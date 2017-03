Khi chi phí được đặt lên hàng đầu

Theo ông Hoàng Ngọc Quang, TGĐ Nhóm in ấn và hình ảnh Công ty HP Việt Nam, thống kê cho thấy chỉ riêng phần in ấn đã chiếm đến 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Chính vì vậy, cần phải thay đổi các hành vi về in ấn bằng các giải pháp như ứng dụng và chia sẻ thông tin bằng công nghệ số thay cho việc phải in ấn; gửi e-mail cho nhau; mặc định chế độ in hai mặt để tiết kiệm giấy; sử dụng code pin cho từng nhân viên để giám sát công việc in ấn... Đặc biệt, nên sử dụng máy in đa chức năng, máy có chế độ nhận fax mà không cần bản in ra giấy hay chế độ scan văn bản thay cho việc phôtô tài liệu khi lưu trữ... Không chỉ vậy, sử dụng hợp lý các thiết bị in ấn hiện đại sẽ giảm thiểu nguồn điện năng cho doanh nghiệp. “Khi tiết kiệm được chi phí sẽ đồng nghĩa với việc gia tăng lợi nhuận” - ông Quang nói.

Đồng hành với chương trình tiết kiệm của các doanh nghiệp, HP Việt Nam đang có đợt khuyến mãi giảm giá 25% khi đổi máy in cũ lấy máy in mới; chương trình cho thuê máy in miễn phí...