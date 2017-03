Khó kiểm soát ô nhiễm ở doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dệt may, da giày, điện tử… dẫn đầu ô nhiễm

Theo ông Lê Minh Đức, Trưởng phòng Môi trường và Phát triển bền vững công nghiệp, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp (VCLCSCN), Bộ Công Thương, DN nhỏ và vừa (SME) chiếm tới 90% số lượng các DN tại Việt Nam, có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước.

SME tạo ra 77% việc làm từ khu vực phi nông nghiệp, đóng góp 22% giá trị sản xuất công nghiệp. Đa phần các SME này phân bố ở đô thị, gần với thị trường tiêu thụ, xen lẫn dân cư, quy mô sản xuất hộ gia đình. Thêm nữa, đây là loại hình DN dễ thay đổi, có nhiều hạn chế về tài chính, công nghệ thấp, tỉ lệ phát thải cao, tiêu hao nguồn tài nguyên lớn, trong khi đó, trình độ và năng lực quản lý lại có hạn. Ô nhiễm của các SME này khác với các loại hình ô nhiễm khác do chúng xuất phát từ trong dân cư, nằm trong dân cư, chính vì thế rất khó kiểm soát. Tiêu biểu là ở các ngành dệt may, da giày, điện tử.

Vấn đề ô nhiễm môi trường chính của dệt may là nước thải, nhất là khử màu nước thải và hóa chất. Thế nhưng các khu công nghiệp lại rất khó từ chối các dự án dệt may, vì vậy xuất hiện khuynh hướng thành lập các KCN dệt may chuyên biệt, mang tính chuyên ngành. Trong khi đó, đối với ngành da giày phải sử dụng nhiều chất độc hại, các chất chứa kim loại nặng, chất thải rắn, cao su, vụn xốp, da… rất khó phân hủy. Vì chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm nên những chất độc hại này hằng ngày vẫn được thải ra môi trường. Đặc biệt, đối với ngành điện tử, phần lớn chất thải rắn điện tử xuất phát từ những sản phẩm đã qua sử dụng, chúng là chất thải nguy hại, chứa kim loại nặng.

Rác thải điện tử là một vấn đề cần giải quyết. Ảnh minh họa: INTERNET

Không chỉ vậy, ngày nay làng nghề cũng không còn mang nội dung của làng nghề truyền thống như ban đầu nữa. Làng nghề đã gây ra ô nhiễm môi trường nhưng hiện vẫn nằm ngoài các quy định về môi trường. Cũng theo báo cáo tại diễn đàn, Việt Nam hiện có khoảng 1.500 làng nghề, phần lớn đang là các điểm nóng về môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của những hộ dân.

Văn hóa DN quyết định môi trường

Cũng theo ông Lê Minh Đức, khuôn khổ pháp lý về quản lý môi trường đối với DN nhỏ và vừa vẫn đang được áp dụng, như Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có những quy định liên quan về đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, quản lý môi trường đối với SME, quản lý môi trường cụm công nghiệp, làng nghề… Thế nhưng quá trình sửa luật này cần điều chỉnh một số điều cụ thể như SME cần phải là DN có điều kiện, tham vấn cộng đồng thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường, một phần SME ô nhiễm nghiêm trọng phải được di dời vào cụm công nghiệp, hay cụm công nghiệp SME cần được quản lý như khu công nghiệp, làng nghề phải do chính quyền xã quản lý và được phân loại. Đồng thời, cũng nên đưa những quy định quốc tế áp dụng cho những ngành của Việt Nam như quy định giới hạn các dư lượng hóa chất trên sản phẩm dệt may, da giày; quy định về xuất xứ hàng hóa, nhãn xanh, nhãn tiết kiệm năng lượng…

Chỉ tính riêng Hà Nội, mỗi năm cũng đã thải ra khoảng 7.259 tấn chất thải điện tử. Thế nhưng tại Việt Nam hiện vẫn chưa có cơ sở xử lý chất thải điện tử chuyên dùng.

Trong khi chờ sửa đổi luật và những quy định mới được áp dụng thì ngay trong chính các DN các biện pháp bảo vệ môi trường cũng nên được áp dụng, bắt đầu bằng những việc rất nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn. Cụ thể như cần giữ gìn vệ sinh, để dụng cụ đúng nơi, đúng chỗ, ngăn nắp; không để rò rỉ dầu mỡ, hóa chất…; tiết kiệm điện, nước, năng lượng…; tái sử dụng và tái chế nước; thu hồi hóa chất trong da giày, thu hồi tái chế bụi bông, các chất thải rắn của ngành dệt may, da giày hay thu hồi tái sử dụng kim loại quý từ phế thải điện tử…

Muốn áp dụng được những biện pháp bảo vệ môi trường thì việc nâng cao nhận thức của các thành viên trong các DN, từ người lãnh đạo đến công nhân viên là một điều vô cùng cần thiết. Khi mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường, tất yếu nó sẽ tạo thành văn hóa DN. Chính văn hóa này sẽ quy định ứng xử thân thiện môi trường, tạo thương hiệu và những đảm bảo cho toàn thể nhân viên và người tiêu dùng, cho xã hội.

Đặc biệt, kiểm soát và phản ứng thật tốt từ các phản hồi của chính cộng đồng dân cư nơi DN đang tồn tại chính là một biện pháp giúp các cơ quan quản lý “chiếu cố” nhiều hơn các DN trong việc bảo vệ môi trường.

VŨ YẾN