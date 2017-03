Khóa đào tạo nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ sơ sinh

Khóa học là một phần của dự án Hơi thở cuộc sống do Tập đoàn Prudential Anh Quốc tài trợ, trị giá 49.000 USD gồm trang thiết bị y tế, khóa đào tạo lâm sàng nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, chất lượng chăm sóc trẻ sơ sinh tại các tỉnh Tiền Giang, Long An, An Giang và Đồng Tháp. BS Ngô Thị Bạch Vân, Trưởng khoa Sơ sinh BV Nhi đồng Cần Thơ, giảng viên chính của khóa đào tạo, đã chia sẻ các kỹ năng lâm sàng nhằm giúp bác sĩ, y tá điều trị và chăm sóc hiệu quả hơn cho các bệnh nhi sơ sinh ngay tại bệnh viện của mình. Qua đó góp phần giảm số ca chuyển tuyến đến các bệnh viện tuyến trên.

NGỌC CHÂU