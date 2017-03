Khóa huấn luyện, tư vấn cha mẹ có con học mầm non

Trong bối cảnh giáo dục mầm non đang trở thành tâm điểm quan tâm của Nhà nước và xã hội khi các vụ bạo hành trẻ em ở nhiều địa phương trên cả nước ngày càng nhiều.

Xuất phát từ điều này, mới đây Home Credit Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu giáo dục tổ chức lễ công bố quỹ giáo dục “Búp trên cành” trị giá 1 tỉ đồng dành cho đối tượng là con em trong độ tuổi mầm non công nhân các khu công nghiệp (KCN) tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai nhằm góp phần hỗ trợ gia đình các công nhân có con nhỏ tại các KCN.

Cần có lộ trình cho giáo dục mầm non

Theo TS Nguyễn Kim Dung, Viện phó Viện Nghiên cứu giáo dục, viện đang phối hợp với Home Credit tiến hành làm một báo cáo chi tiết về tình hình giáo dục mầm non ở ba địa phương có nhiều KCN nhất, gồm TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. “Do hầu hết các trường mầm non công lập không nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi nên hầu hết các phụ huynh có con đều phải gửi con ở các nhóm trẻ gia đình. Với mức thu nhập thấp cộng với điều kiện làm việc theo ca, công nhân các KCN hầu như phải phó thác con cái cho các cơ sở nuôi dạy trẻ nhỏ lẻ ngoài công lập vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn cho trẻ” - bà Dung nói.



Hãy để cho trẻ có những ngày tháng tuổi thơ hạnh phúc, hồn nhiên thay cho những bữa ăn buồn chán. Ảnh minh họa: NM

Cũng theo bà Dung, mới đây Sở GD&ĐT TP.HCM đã thông báo đến các quận, huyện chuẩn bị việc thí điểm giữ trẻ từ sáu tháng tuổi tại các trường mầm non công lập từ năm học tới. “Đây có thể xem là một dấu hiệu đáng mừng cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình công nhân có con nhỏ. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi ngành giáo dục mầm non phải có một lộ trình chuẩn bị kỹ lâu dài” - bà Dung nói.

Ông Friedrich Weiss, Tổng Giám đốc Home Credit Việt Nam - đơn vị tài trợ cho quỹ học bổng này, cho biết ở những năm đầu đời, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển năng lực của trẻ. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, các tổ chức, doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến khối giáo dục này. “Vì thế tôi hy vọng quỹ học bổng này ngày càng có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp chung tay cho các mầm non tương lai của đất nước” - ông Friedrich Weiss nói.

Mở các khóa học chăm sóc tâm lý cho trẻ

Theo ông Friedrich Weiss, Home Credit sẽ kết hợp với Viện Nghiên cứu giáo dục tổ chức các buổi huấn luyện, tư vấn nói chuyện về các chủ đề nuôi dạy trẻ mầm non, thấu hiểu tâm lý của trẻ bị bạo hành dành cho cha mẹ làm công nhân tại ba tỉnh này do các chuyên gia giáo dục thực hiện.

TS Phan Thị Thu Hiền, Trưởng khoa Giáo dục mầm non (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), cho hay cái mà chúng ta nhìn thấy khi xem clip trẻ em bị bạo hành là đòn roi của trẻ và giọt nước mắt của người lớn. Nhưng cái quan trọng hơn, sâu xa hơn là tâm lý của những đứa trẻ này khi lớn lên. Ở Mỹ đã từng có nghiên cứu những đứa trẻ này sau khi được chăm sóc tốt, được tham gia các chương trình xã hội… khi lớn lên chúng sẽ sống hạnh phúc, ít bạo lực và thành công trong nghề nghiệp hơn. Chính phủ Mỹ đã tính toán rằng bỏ 1 USD đầu tư cho trẻ em thì năm sau thu về gấp nhiều lần như thế.

Theo TS Thu Hiền, đối với phụ huynh phải lưu ý sức khỏe và sự phát triển của trẻ là quan trọng chứ không phải cân nặng. Nhiều phụ huynh hiện nay chỉ quan tâm đến việc gửi con ở trường này có tăng cân không mà thôi. Vì tâm lý phụ huynh như vậy đã khiến các trường phải cạnh tranh lẫn nhau. Để rồi tại TP.HCM trẻ con bị béo phì đang là vấn nạn. Rất nhiều phụ huynh thời nay đã chiều con quá và biến bữa ăn của trẻ thành một cực hình. “Tôi có những người bạn nước ngoài, khi thấy cảnh này, họ đã thốt lên không hiểu tại sao ở Việt Nam cha mẹ lại bạo hành con cái nhiều thế. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu tại sao các vụ bạo hành thường xảy ra trong bữa ăn của trẻ. Chúng ta hãy trang bị cho phụ huynh kỹ năng và vì thế chúng tôi đang cố gắng để đào tạo thêm giáo viên mầm non, mở các khóa huấn luyện” - bà Hiền nói.

THẠCH MIÊN