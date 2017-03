Khởi công dự án cao ốc New Pearl

New Pearl nằm ở vị trí đắc địa, gần siêu thị CoopMart Nguyễn Đình Chiểu, trục đường chính từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm quận 1. Công ty Cổ phần Địa ốc Kỷ Nguyên (chủ đầu tư) cho biết: New Pearl là tâm huyết của các cổ đông sáng lập (Công ty Phương Trang, Công ty CP Đức Khải, Công ty CP Thương mại Sài Gòn 5 và Ngân hàng TMCP Sài Gòn)... Tổng vốn đầu tư New Pearl hơn 700 tỉ đồng, chào bán vào năm 2010 và bàn giao căn hộ sau 18 tháng thi công.

Dự án có mật độ xây dựng gần 60%, gồm 18 tầng, hai tầng hầm, tổng diện tích sàn 14.500 m2 với 120 căn hộ cao cấp. Tầng 1 và 2 dành cho khối dịch vụ-thương mại và sinh hoạt cộng đồng. Tại đây, còn có nơi sinh hoạt chung, nhà giữ trẻ, phòng giữ đồ, hồ bơi, phòng gym... với khoảng 1.000 m2. Các tầng còn lại là các căn hộ với diện tích 93-255 m2/căn, được thiết kế kiến trúc và thẩm mỹ cao. Toàn bộ tòa nhà được sử dụng vật liệu cao cấp.

Kiến trúc New Pearl được Công ty Aedas Việt Nam (thuộc Tập đoàn Aedas, Anh) thiết kế; phần kết cấu và cơ điện do Công ty Connel Wagner Việt Nam (thuộc Tập đoàn Connel Wagner, Úc) thiết kế. Ngoài yếu tố đẹp, công trình còn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe về kết cấu và hệ thống kỹ thuật quốc tế.

Toàn bộ công trình có khoảng lùi 10-12 m, có sảnh rộng, thông thoáng và nhiều cây xanh tạo nên một không gian yên tĩnh, mang lại cho cư dân những giây phút thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Hai tầng hầm rộng, đảm bảo cho mỗi căn hộ có tối thiểu một chỗ đậu xe hơi.

TD