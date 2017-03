Khởi điểm của nhiên liệu sinh học tại Việt Nam

Sự kiện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa đưa sản phẩm nhiên liệu sinh học (NLSH) - xăng sinh học E5 ra thị trường cho thấy: Sử dụng NLSH đang trở thành xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam.

Nguồn nhiên liệu hóa thạch không hoàn toàn ưu việt

Dầu mỏ và các sản phẩm từ nó chứng minh đóng góp vào tất cả lĩnh vực đời sống nói chung và các ngành năng lượng nói riêng, song nguồn nhiên liệu từ tài nguyên hóa thạch này cũng đã cho thấy có những tác hại, đáng kể nhất là ô nhiễm môi trường do khí thải của quá trình đốt cháy nhiên liệu.

Ước tính khí thải từ các hoạt động có liên quan các sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu hóa thạch chiếm khoảng 70% tổng lượng khí thải trên toàn thế giới. Khí thải là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính và hàng loạt vấn đề về môi trường. Nhiều nỗ lực đã và đang được thực hiện nhằm tìm kiếm những nguồn năng lượng thay thế, trong đó một trong những nguồn năng lượng mới đang được quan tâm hiện nay là NLSH. Ðây là nguồn năng lượng tái tạo được và ít gây ô nhiễm môi trường.

Sản xuất lâu dài và bền vững

Ethanol (cồn sinh học) và biodiesel (dầu sinh học) là hai loại NLSH đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Ethanol được sử dụng để pha trộn với xăng gốc theo các tỉ lệ có thể thay đổi trong một khoảng rộng, từ E5 (xăng chứa 5% ethanol), E10 đến E85 và thậm chí là cao hơn nữa. Nguyên liệu dùng để sản xuất ethanol bao gồm mía, ngô, sắn... và các nguồn vật liệu cellulose như rơm rạ, bã mía, vỏ trấu... Trong khi đó, biodiesel là hỗn hợp các ester của acid béo, được sản xuất từ quá trình chuyển ester hóa giữa các triglyceride, là thành phần chính có trong dầu thực vật và mỡ động vật. Biodiesel được pha trộn với dầu cũng theo tỉ lệ phổ biến là B5, B10, B20…

Một trong hai cửa hàng bán xăng E5 đầu tiên ở TP.HCM.

Vì vậy, NLSH được xem là bước chuyển tiếp trung gian từ nền nhiên liệu hóa thạch hiện nay sang nền nhiên liệu hydro trong tương lai. Hiện nay, trên khắp thế giới, các chính sách và chiến lược phát triển NLSH của nhiều quốc gia đang được thực thi ở những mức độ và quy mô khác nhau.

Cơ hội mới cho người tiêu dùng

Ở phạm vi toàn cầu, khí thải ôtô chiếm gần 20% tổng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phát tán ra từ các quá trình liên quan tới năng lượng. Nếu kể cả phát tán ngược gắn với quá trình sản xuất nhiên liệu thì tỉ lệ này đạt gần 25%. Cả ethanol và biodiesel đều giúp giảm đáng kể phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. “Kết quả các công trình nghiên cứu cho thấy ethanol sản xuất từ ngũ cốc giảm được 40% phát thải khí nhà kính so với xăng, giảm tới 100% đối với ethanol sản xuất từ nguyên liệu cellulose và từ mía; biodiesel giảm tới 70% so với dầu diesel. Hàm lượng các khí thải độc hại khác như CO x , NO x , SO x , hydrocarbon đều giảm đi đáng kể khi sử dụng NLSH. Ngoài ra, NLSH còn có khả năng phân hủy sinh học nhanh, ít gây ô nhiễm nguồn nước và đất” - TS Nguyễn Hữu Lương, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết.

Một trong những lợi ích đầu tiên NLSH mang lại là việc giúp giảm thiểu ô nhiễm và khí thải gây hiệu ứng nhà kính. NLSH có nguồn gốc từ thực vật không đóng góp vào quá trình phát thải CO 2 - khí nhà kính. Hơn nữa, sự cân bằng trong phát thải CO 2 đối với NLSH còn thể hiện qua chu trình khép kín: NLSH sau khi sử dụng sẽ thải khí CO 2 , cây trồng hấp thụ khí CO 2 cùng với năng lượng mặt trời lại phát triển, tạo ra nguồn nguyên liệu cho sản xuất NLSH.

Ưu điểm của xăng E5 là có trị số octan cao, do đó tăng khả năng chống kích nổ, tăng tỉ số nén của động cơ, nâng cao hiệu suất cháy và tiết kiệm nhiên liệu; tăng công suất và moment xoắn động cơ; vận hành êm hơn và kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, độ phát thải các loại khí SO x , NO x của xăng E5 ít hơn nên góp phần giảm hiệu ứng nhà kính. Đây cũng chính là lý do để Chính phủ xác định chọn ngành công nghiệp NLSH làm mũi nhọn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Xăng sinh học E5 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam thẩm định đạt quy chuẩn an toàn khi lưu hành.

NSĐT