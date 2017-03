Khởi động giải thưởng dành cho kỹ sư, khoa học trẻ

Sáng nay (7-4), Honda Việt Nam (HVN), Quỹ Honda Foundation (HOF), Viện Chiến lược, chính sách khoa học và công nghệ (NISTPASS) và các trường ĐH tại Việt Nam sẽ khởi động giải thưởng Honda YES - giải thưởng dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam tại các trường ĐH trên toàn quốc, gồm ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Bách khoa TP.HCM. Đặc biệt, từ năm 2009 này, giải thưởng sẽ mở rộng thêm cho sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và ĐH Giao thông Vận tải nhằm mang đến nhiều cơ hội hơn nữa cho sinh viên.

Giải thưởng Honda YES trị giá 3.000 USD và một xe máy của Honda sẽ được trao tặng cho 10 sinh viên xuất sắc nhất sau khi vượt qua quy trình tuyển chọn, gồm đánh giá hồ sơ, viết luận và phỏng vấn. Tiếp đó, sinh viên sẽ có cơ nhận nhận thêm giải thưởng YES Plus với phần thưởng trị giá 10.000 USD và được tham dự khóa học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại các trường ĐH ở Nhật Bản trong vòng năm năm.