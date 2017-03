Khởi động Giải thưởng Honda YES 2013

Đối tượng tham dự là sinh viên các trường ĐH: Bách khoa Hà Nội, Công nghệ, Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN); GTVT Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng và Bách khoa TP.HCM. Chương trình gồm hai giai đoạn, ở giai đoạn đầu, BTC sẽ chọn 10 sinh viên xuất sắc thông qua quy trình đánh giá hồ sơ, viết luận và phỏng vấn. Giải thưởng cho người chiến thắng là 3.000 USD và một xe máy của HVN trị giá 1.000 USD. Giai đoạn hai là YES Plus, theo đó trong vòng năm năm kể từ khi nhận được giải Honda YES, mỗi sinh viên có cơ hội nhận phần thưởng YES Plus trị giá từ 7.000 USD đến 10.000 USD nếu được chấp nhận tham dự khóa học thạc sĩ, tiến sĩ; tham gia thực tập tại các trường ĐH, viện, phòng thí nghiệm tại Nhật Bản. Chương trình tiếp nhận hồ sơ tham dự đến hết ngày 15-7.

PHI NGUYỄN