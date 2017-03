Khởi động hành trình tiết kiệm điện năm 2011 tại Phú Yên

Tại đây, Philips VN đã trao tặng 4.000 bóng đèn tiết kiệm điện các loại (kèm theo chuôi đèn) cho 1.000 hộ gia đình nghèo của xã Xuân Quang II và Xuân Phước, mỗi hộ nhận được hai bóng đèn huỳnh quang Philips Lifemax 36 W (1,2 m) và hai bóng đèn compact tiết kiệm điện Philips Essential 11 W. Ngoài ra, công ty còn dành 1.000 bóng Essential 11 W để đổi bóng đèn dây tóc đã cũ hoặc hỏng cho các hộ gia đình.

“Hành trình vì mục tiêu tiết kiệm điện” do Philips VN khởi xướng và tài trợ là hoạt động khuyến khích chuyển đổi công nghệ chiếu sáng cũ sang các công nghệ chiếu sáng mới hiệu quả năng lượng tại khu vực nông thôn nhằm hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đến nay hành trình đã đi qua 10 địa phương, bao gồm: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Quảng Trị, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nghệ An và Phú Yên.

T.TRÀ