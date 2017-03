Khốn khổ vì sống chung với bãi rác ô nhiễm

Huyện Đức Hòa (phần giáp ranh với bãi rác Phước Hiệp - Tam Tân) là khu quy hoạch dân cư, thể thao và khu quy hoạch hoạt động vui chơi giải trí. Hiện nay huyện đã thu hút được một số dự án có tầm cỡ như sân golf CFQ. Đây là một trong những sân golf được Thủ tướng cho phép. Thứ hai là dự án trường đua ngựa, khu dân cư cao cấp Hồng Phát và dự án vườn thú Nghĩa Huỳnh. Đặc biệt là dự án khu dân cư hiện nay đang triển khai như dự án RESCO khoảng 72 ha đã đầu tư xong hạ tầng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tác động mùi hôi của bãi rác Phước Hiệp quá lớn, đặc biệt là đối với các dự án khu dân cư, một số dự án đã giao đất cho người dân nhưng chưa có hộ dân nào vô xây nhà ở khu vực này... Đó là những bất cập trong quy hoạch của bãi rác. Để giải quyết vấn đề này, huyện kiến nghị tỉnh cũng như TP.HCM cần xem xét lại quy hoạch vùng của TP.HCM. Nếu quy hoạch vùng của tỉnh Long An và TP.HCM không hài hòa thì Long An nói chung và huyện Đức Hòa nói riêng rất khó thu hút đầu tư do ảnh hưởng tác động của rác, mùi, nước từ kênh Thầy Cai. Ông Nguyễn Đắc Khánh, Phó Chủ tịch UBND

huyện Đức Hòa, Long An